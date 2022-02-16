Звідки в Україні взялася антизахідна риторика?

Скільки можна затягувати призначення керівника САП?

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Самое плохое, что сейчас происходит на фоне угрозы российской агрессии – это антизападная риторика, внезапно ставшая популярной.

Президент Зеленский почти в каждом спиче рассказывает, что Запад искусственно нагнетает по поводу вторжения. В позавчерашнем обращении он тоже это сказал, пусть и завуалированно. Точно так же он завуалировал, а кто же на нас может напасть.

Депутаты «Слуги народа» и работники Офиса еще меньше стесняются в выражениях – Запад, в первую очередь США, по их словам на нас нападает информационно.

То же самое твердит, кстати, и российская пропаганда.

Эксперты, подрабатывающие на ОП, некоторые из которых раньше работали на Медведчука, вообще запихивают народу в уши теорию, что, мол, Байден с Путиным создали заговор против Украины.

Все это порождает в неокрепших мозгах уверенность, что и Запад и Россия одинаково плохие. Они плетут интриги против нас, хотят нас ослабить, являются агрессорами.

Под шум этого баяна власть уже полтора года саботирует конкурс главы антикоррупционной прокуратуры. По сути он закончился, но благодаря участию международных экспертов победил независимый от ОП человек. И его тупо не утверждают вопреки прямому обещанию Зеленского Байдену и МВФ.

А теперь власть приступила к срыву конкурса директора НАБУ. Семилетний срок действующего заканчивается в апреле, законодательство прописано так, что марионетку не протащишь, значит нужно и этот конкурс сорвать.

Сейчас все правоохранительные органы под контролем президента. Везде его люди. Прокуратура, СБУ, полиция, ДБР, БЭБ. Но только не САП и НАБУ. А хотелось бы. Ведь коррупционных скандалов все больше, шансов присесть – тоже.

Но главное даже не это.

Эта спецоперация ведется на уровне ментальности. Если заказчикам удастся ее перекодировать, нас снова ждет болото нейтральности, выкарабкивание из которого нам стоило смертей на Майдане и на Донбассе.

Я каждый день вижу в ленте фб жертв этой операции, вполне вменяемых вроде бы людей. Мы проигрываем то, что казалось бы выиграли окончательно и бесповоротно. И вот это меня пугает.

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Джерело: блог Романа Шрайка

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