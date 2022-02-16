Яку систему виборів підтримують українці: результати дослідження

З-поміж тих опитаних, яким пропонували гроші за їхній голос, 37% зізналися, що це був підкуп на користь мажоритарника

42% опитаних громадян підтримують виборчу реформу, яка дала можливість обирати народних депутатів за відкритими списками. Виборчу систему із закритими списками і мажоритарниками підтримують лише 5,8% опитаних громадян.

Саме такі дані були оприлюднені під час Форуму прихильників виборчої реформи, в якому взяли участь представники різних громадських організацій, ЗМІ, експерти та політики.

Форум відбувся за підтримки USAID, UK Аid та посольства Канади. Співорганізаторами заходу виступили громадянська мережа ОПОРА та IFES.

Рух Чесно, як і інші громадські організації, неодноразово наголошував на тому, що мажоритарники вдаються до підкупу виборців та гречкосійства. І соціологія, оприлюднена на форумі, це підтверджує. З-поміж тих опитаних, яким пропонували гроші за їхній голос, 37% зізналися, що це був підкуп на користь мажоритарника. Це найвищий показник. Похибка складає 2,2%.

Під час форуму надзвичайний і уповноважений посол Канади в Україні Лариса Ґаладза наголосила, що скасування виборчої реформи стало б «сумним регресом в Україні».

А Пітер Ербен, старший міжнародний радник з виборів та директор IFES в Україні, акцентував увагу, що найпізніше цієї осені, за рік до парламентських виборів, парламент має внести зміни до Виборчого кодексу.

«Щойно Давид Арахамія зробив заяву про те, що нібито є 300 голосів у парламенті, аби повернути мажоритарку, як заяву Руху ЧЕСНО з вимогою зберегти відкриті списки підтримали майже 50 громадських організацій, рухів та політичних партій. Відкриті списки – це те, що обіцяли і Зеленський, і Порошенко, і Тимошенко. Вибори в парламент не можуть відбутися за законами Януковича. Громадський сектор не для цього долучав партії та рухи, проводив адвокаційну кампанію під парламентами кількох скликань і брав участь у робочих групах задля напрацювання змін», – заявила лідерка руху Чесно Думанська.

Очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк у коментарі Руху Чесно зауважила:

«Українське виборче законодавство пройшло складний шлях, і це не досить добре вплинуло на його якість. На щастя, Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, що вмістив у собі багато хороших і прогресивних норм. Наприклад, мова про пропорційну, з відкритими списками кандидатів у загальнодержавному виборчому окрузі систему виборів. У кодексі поєднано кілька законів: про вибори президента, народних депутатів тощо. Відповідні норми вже апробували на останніх місцевих виборах. Після цього стало зрозуміло, що є над чим ще працювати в частині вдосконалення деяких процедур. Втім, сама ідея дуже справедлива щодо виборця».