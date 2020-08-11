Успіх білоруської революції лише прискорить вторгнення Росії

Все лише починається...

Навіть якщо протести в Білорусі задавлять, вже очевидно, що цим все не закінчиться.

Якщо чесно, я не дуже вірив, що це всерйоз та надовго, але недооцінив ані рішучість протестувальників, ні ідіотизм Лукашенко, який вирішив відразу перейти до хардкору. Тепер, коли в ментів полетіли не лише слова, а і коктейлі, все набуває іншого змісту. І результати виборів уже не мають значення, адже коли починаються постріли, стає не до процедур.

Сьогодні подивився відео, на якому автомобіль врізається у натовп ментів. По ньому стріляють, але він проривається, підіймаючи їх на капот. Це дуже промовистий момент: коли люди готові на таке, герилья - питання часу.

Як би там не сталося цього разу, Лукашенко - це вже потенційний Чаушеску і швидкість розв‘язки перебуває у прямому зв‘язку з кількістю трупів, які він залишить.

Втечу Тихановської до Литви розцінюю як слабкість і зраду. Очевидно, що лідер опозицї не дотягує до власного народу характером.

Ну і головне.

На превеликий жаль, успіх білоруської революції лише прискорить вторгнення Росії з подальшим нав‘язуванням гібридної війни і створенням умовної Вітебської народної республіки або кількох. Все лише починається.

Джерело: блог Сергія Іванова

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