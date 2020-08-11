Тіхановська з Литви записала дивне звернення



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Світлана Тіхановська виїхала 10 серпня з Білорусі до Литви

Головна опонентка Лукашенка заявила, що прийняла для себе важке рішення

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента у Білорусі Світлана Тіхановська записала у Telegram перше звернення після від’їзду з країни.

За словами Тіхановської, вона вважала, що «виборча компанія її дуже сильно загартувала, але виявилося, що вона залишилася слабкою жінкою».

«Я прийняла дуже важке для себе рішення. Це рішення я прийняла абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього просто не могли вплинути. І я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто мене засудить, а багато і зненавидять. Але, знаєте, не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я», - сказала Тіхановська у зверненні.

Також опонентка Лукашенка закликала берегти себе.

«Люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті», - зазначила Тіхановська.

Як повідомлялося раніше, довірена особа Тіхановської заявила, що її до Литви вивезла білоруська влада.

Ковалькова зазначила, що від'їзд Тіхановської дозволив звільнити начальника штабу Марію Мороз. «У Світлани не було вибору. Важливо, що вона на волі й жива. Вони поїхали разом з Марією Мороз, проте в заручниках продовжує перебувати частина команди Світлани», - розповіла вона.

До відома, 10 серпня опонентка Лукашенка на виборах президента виїхала з Білорусі.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».