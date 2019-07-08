10 запитань до президента Зеленського

Пане Володимире Володимир Зеленський, оскільки іншої можливості поставити Вам запитання нині у мене немає, скористаюсь інтернетом

Сподіваюсь, Ви, як людина діджитальна, дасте відповіді на всі запитання. Гаразд? Отже:

Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками? Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом? Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника? Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити? Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов’янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у «ДНР». Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них? За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом “Россия 24”, який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога? Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете? Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України? Ви обіцяли запровадити одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість? Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?

Джерело: блог Сергія Руденка

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