Донбас. Щось готується і нам про це не відомо

Роман Безсмертний

Якось забагато усього такого зійшлося в одному пункті на шкалі часу у 19-му році…

Зеленський якось дуже швидко звільнив Безсмертного з посади представника України в мінській контактній групі.

Наскільки я пам’ятаю, його туди призначення, усього два місяці тому, супроводжувалося видихом полегшення в української України: вважалося, що Роман Безсмертний наших інтересів не здавав і не здасть.

А що ж тепер? Та ще й на тлі напруженого очікування консультацій представників США, Німеччини та Франції по Нормандському формату. Без участі України, звісно. А ще - візит Путіна про Макрона, де мова йтиме теж про нас. А ще дивні висловлювання Трампа про те, що Зеленський, мовляв, домовиться з Путіним і його одразу ж буде прийнято у Білому домі…

Якось забагато усього такого зійшлося в одному пункті на шкалі часу у 19-му році… Щось готується і нам про це практично нічого не відомо. Звісно, цього не знають і американці з французами, і німці. Але ж хіба їм не все одно? А от нам…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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