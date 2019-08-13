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    Думки вголос

    Донбас. Щось готується і нам про це не відомо

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Роман Безсмертний - Донбас. Щось готується і нам про це не відомо
    Роман Безсмертний

    Якось забагато усього такого зійшлося в одному пункті на шкалі часу у 19-му році…

    Зеленський якось дуже швидко звільнив Безсмертного з посади представника України в мінській контактній групі.

    Наскільки я пам’ятаю, його туди призначення, усього два місяці тому, супроводжувалося видихом полегшення в української України: вважалося, що Роман Безсмертний наших інтересів не здавав і не здасть.

    А що ж тепер? Та ще й на тлі напруженого очікування консультацій представників США, Німеччини та Франції по Нормандському формату. Без участі України, звісно. А ще - візит Путіна про Макрона, де мова йтиме теж про нас. А ще дивні висловлювання Трампа про те, що Зеленський, мовляв, домовиться з Путіним і його одразу ж буде прийнято у Білому домі…

    Якось забагато усього такого зійшлося в одному пункті на шкалі часу у 19-му році… Щось готується і нам про це практично нічого не відомо. Звісно, цього не знають і американці з французами, і німці. Але ж хіба їм не все одно? А от нам…

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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