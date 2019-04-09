Конкретніше, пане Порошенко: «свіжі» враження від виступу президента України

Петро Порошенко

Як повітря потрібні конкретні відповіді на конкретні запитання

Залишилось рівно десять днів для агітації в другому турі, тобто, ще кілька подібних публічних виступів у Петра Порошенка буде. Не знаю, чи почують, але дуже того хотілося би. Є кілька зауважень і пропозицій до тих, хто готує Президента до прямих ефірів, і хто бере у них участь. Основне: наявний електорат Порошенка вже нікуди не дінеться і цим людям добре відомо про його президентські досягнення. Тому левова частка прямого ефіру, яка витрачається на «скільки всього доброго зроблено», нікого вже не переконує, а лише дратує тих, хто «травонувся» Фейсбуком, чи «переїв Бігуса», але кого ще можна перетягти на свій бік.

Зрозуміло, це вибори і гасла на них теж потрібні, але в ТАКІЙ ситуації, після ТАКОГО першого туру - їх мало б залишитися мінімум. Взагалі - мінімум загальних слів! Як повітря потрібні конкретні відповіді на конкретні запитання. Бо ще трохи - і сказані пізно увечері 31 березня своєчасні та правильні слова Порошенка «президент вас почув» - перетворяться на тему для злих жартів, негативний мем. Почув – так час вже розповісти, що саме почув, і що конкретно збираєшся з тим, а не з чимось іншим, робити! Але ж от вам приклад з учорашньої «Свободи слова» - відповідь на запитання волонтера Дейнеки. Він же конкретно попросив: назвіть п’ять прізвищ людей, чия нинішня близькість до влади компроментує особисто вас і з якими ви не матимете справ у разі перемоги на виборах. Що, важко було спрогнозувати, що подібні запитання обов’язково будуть і підготувати конкретну відповідь? А Порошенко биті три хвилини викладав «округлі» загальники, щоби на запитання, власне, відповісти в кінці однією фразою: а прізвищ я вам не назву! Сумно – це не те слово...

Окремо до колег-журналістів, яким випало і ще випаде ставити запитання. Будь-ласка, не робіть «подач» Порошенку, починаючи з «ритуальних» подяк. Він інстинктивно їх «приймає» і починає довго і нудно перелічувати свої успіхи, інколи ледве не забуваючи про поставлене запитання. Це, повторюю, страшенно дратує, остаточно закриваючи для ефективного сприйняття тих, хто ще здатний почути. Це ж не «парадне» інтерв’ю, колеги, яке можна буде потім «порізати» перед відправкою на погодження. Україна просить вас: ставте конкретні запитання без «підводок»! Бажано одне-два, а не три-чотири. Бо це прямий ефір: вилетіло – не впіймаєш. Як і вибори ці, власне…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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