Як вибори стали зброєю проти демократії?

У декого б забрати право обирати, але як?

Те, що Ле Пен, подружку Путіна, посадили на два роки під домашній арешт, – то таке… Набагато важливіше, що їй заборонили брати участь у виборах на 5 років. Тобто наступні компанії у Франції – і президентську, і парламентську – вона пропускає.

Тут доречно буде нагадати, як місяць тому у Румунії Верховний суд заборонив Джорджеску реєстрацію на повторних президентських виборах.

Це той самий пан, який шокуюче несподівано переміг у першому турі виборів, що його результати було скасовано, через доведене втручання у них російських спецслужб.

Ну, а далі, сталося те, чого не могло не статися – реакція «піпла»: пересічні румуни призначили маргінала «ображеним ненависною владою» і Джорджеску отримав нові прекрасні шанси на перемогу і реалізацію своєї антидемократичної, антиєвропейської і, зокрема, антиукраїнської програми.

Ми мали всі шанси отримати під боком ще одну «Угорщину». Але Джорджеску зупинили…

Про що це свідчить? Демократія, схоже, перестає гратися у свої улюблені ляльки із «загальним виборчим правом». Це, як ми бачимо, смертельно небезпечно для неї.

Хто цю небезпеку ігнорує – отримує Трампа з Маском і мінімум два роки (до наступних довиборів у Конгрес) чорного жаху у Білому домі, а відтак, – у всьому світі.

Чи можемо назвати демократичними, справедливими і законними рішення судів у Франції та Румунії? Не знаю, не вивчав. Припускаю, що не зовсім…

Але я знаю точно, що декому давати право голосу таки не варто. Як це забезпечити, яку систему цензів (вони ж існували раніше!) запровадити – не знаю теж.

Але з тим треба щось робити, бо чесні вибори за допомогою інтернету і мереж без проблем перетворюються на ідеальну машину самознищення демократії.