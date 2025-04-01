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Сергій Тихий Журналіст

Як саме загине Росія?

glavcom.ua
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Росію розчавить важезною плитою власної підлості 
фото: depositphotos.com

Розрахунки Кремля на новий геополітичний розклад – марні

Для того, щоби позбавитися нарешті вічної небезпеки, яка нависає над головою, Україні треба добитися, щоби Росія розвалилася, позбулася імперських комплексів назавжди.

Для того, щоби зберегтися у статусі імперії Росії будь-що треба назавжди повернути собі Україну. Отаку диспозицію маємо перед «мирними переговорами»...

Тож яка у них може бути перспектива? Уникну відповіді на риторичне запитання.

Розрахунки Кремля на новий геополітичний розклад – марні, бо там є двоє сильних і поміж них немає місця неприродно роздутому карлику, ні на що більше не здатному, ніж погрожувати іржавою ядерною ракетою і торгувати нафтою з під поли.

А тривала заморозка конфлікту, схоже, вигідна більше Україні, що б там не говорили, що Росія збере сили – і знову на нас навалиться. Бо дезінтеграційні процеси у Росії почнуться раніше, ледве не одразу після цієї де-факто їхньої поразки: неспроможності підкорити Україну ні за три дні, ні упродовж трьох років, ні взагалі.

Як саме загине Росія? Її розчавить важезною вагою власної підлості і скотства. Вона сконає отруєна власними злочинами. Це буде спокутування росіянами колективного гріха. Так, під цей каток потраплять й невинуваті. Але так буде. І ніякий Трап не допоможе.

І таке вже траплялося в їхній історії після 1917 року. Тодішня громадянська війна – це було таке епічне криваве місиво, жорстоке знищення всіх і вся начебто співвітчизників, яке оскарженню не підлягає (воно блискуче описано у романі «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, саме за це, а не за «несанкціонованого» Нобеля, совєти і зачморили автора до смерті).

100 років тому імперію врятував новий «дах» у вигляді міфу про суспільство остаточної справедливості, у нього повірили. У нинішньої Росії нічого подібного не проглядається в принципі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна путін

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