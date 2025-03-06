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Сергій Тихий Журналіст

Кого було б варто запросити в українську переговорну групу з американцями

glavcom.ua
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У Вашингтоні плекають мрії відтягти Росію від Китаю
фото: EPA

А як не костюм, а вишиванку вдягти на переговори зі США?

Друг запитав (мабуть, жартома): А що б ти порадив вдягти Зеленському, збираючись на переговори до Трампа? Я віджартувався: вишиванку і шаровари! Вони ж говорять, скажімо, з саудитами, які вдягнуті не у костюми, а у свої білі бурнуси…

Втім, виявляється, що це не зовсім жарт. Здається, всім тверезим людям уже ясно: трампівські Сполучені Штати ніякий не посередник для України. Назвати їх ворогом – теж не випадає, скоріше, вони мародери. Допомагаючи фашистській Росії дотискати Україну вони розраховують на те, що Путін поділиться здобиччю.

Плюс у Вашингтоні досі плекають вологі мрії, що допомога у цій підлій війні подарує їм шанс відтягти Росію від Китаю на свій бік. Наскільки ж наївними бувають банальні рекетири! Але не буду більше про це. Бо вони – трампісти – нічого не бачать не лише на «російсько-китайському» напрямку.

Чому? Бо дотиснути Україну рашистам нереально – що зі Штатами, що без. По-перше, хто ж їм це дасть? ЗСУ, та ще й з підтримкою Європи – точно не дадуть. А по-друге, Росія сама уже не витримує цю війну і скоро – ляже.

Коли до трампістів дійде і перше, і друге, вони спробують помародерити уже на трупі імперії, віджати там собі щось «рідкісноземельне». Втім, уже пізнувато буде, бо Китай не дозволить, то його здобич. Судячи з того, як США наїхали на всіх і вся зі своїми тарифами, підступністю і хамством, – союзників у них не залишилось. Так часто з шакалами буває…

Чи є шанс, що в овальному кабінеті і навколо прийдуть до тями до того, як все це гарантовано станеться? Мені здається, що певна ймовірність цього є.

Тож треба вести переговори, але саме у стилі Трампа. Образно кажучи, у вишиванках та шароварах. Тільки непублічно. І нічого принципово свого не здавати, щоб і не думали про таке. Вони силу, зокрема, моральну, не те, щоб поважають, але інколи вимушені відступати, коли у них вичерпуються звичні «аргументи».

До речі, а чому б не запросити в українську переговорну групу когось зі справжніх майстрів подібних «тьорок» – братків з досвідом 90-х? Вони ж (хто вижив) уже на свободі, або й зовсім не сидів.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай путін переговори війна

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