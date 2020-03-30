Проблеми виховання, або Чому українці так схильні до паніки?

Людина, яка не любить себе, нездатна любити і тих, хто її оточує

Мовою оригіналу

Атмосфера тотальной несправедливости приводит к дезинтеграции, бедности, войне, трагедиям. Люди не берут ответственность на себя, не объединяются, не диктуют свою волю. Они дарят кредит доверия «старшему», и от этого страдают.

Прежде чем в очередной раз произнести вслух «ужас, мы все умрем от коронавируса», заплакать во время просмотра новостей, покритиковать кого-то или сорваться на близком человеке (видеть которого благодаря карантину вы стали намного чаще), вспомните о том, что за вами наблюдает ребенок… Он все это видит, впитывает как губка для того, чтобы по прошествии лет воспроизвести вашу модель поведения: жаловаться на жизнь, кричать, поддаваться манипуляциям, обвинять кого-то другого во всех грехах, инфантильно перекладывая ответственность за свою жизнь, благополучие и здоровье на «плохого дядю» или «общество идиотов».

То, что мы видим сейчас: истерика, паника, страх, безнадежность – результат полученного нами воспитания и трансляция слов, действий, поведенческих моделей наших родителей в новых условиях сложной и быстро меняющейся реальности. Хотите ли вы, чтобы ваши дети были такими же уязвимыми, как вы? Сомневаюсь в том, что хоть один психически здоровый родитель, понимая, что переживает он сейчас и как от этого страдает, ответит утвердительно.

Человек – это набор «харда» (генетика, наше тело) и «софта» (ум, ценности, привычки, навыки, реакции, отношение). Генетика имеет очень большое значение, и некоторые генетические особенности могут предопределить всю дальнейшую жизнь человека. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, у среднестатистического человека генетика определяет только 15 – 20% состояния здоровья человека.

Главную роль играет воспитание, которое тоже может маскироваться (и зачастую маскируется) под стереотип «на роду написано». Некий программный код, который закладывается в самом раннем возрасте, формируется из того, что говорят родители, как они относятся к детям, к другим людям.

Дети впитывают отношение родителей к самим себе, мужу/жене, детям, другим людям, в том числе к здоровью, обязанностям, правам, организации быта. Очень простой пример – питание. Как правило, рацион взрослого человека и ребенка отличается, но дети всегда будут тянуться к взрослому меню. Всем нам не мешало бы следить за своим поведением, словами, образом жизни, но когда в доме есть ребенок, это вдвойне важно.

Я бы даже причислил необходимость подавать правильный пример ребенку к перечню минимальных и обязательных родительских обязанностей, таких как кормить ребенка и обеспечивать его безопасность. При этом важно создавать в семье такой ценностный и поведенческий фон, который будет существенно преобладать над фоном, воспринимаемым ребенком вне семьи (пример подросткового возраста, когда ценности друзей становятся для человека важнее ценностей в семье).

Приведем в качестве примера отношение детей к Богу (энергии, вселенной). Отойдем от религиозного контекста и назовем Богом базовые 10 заповедей, а также непосредственно связанную с ними способность и желание созидать и любить. Эти принципы закладывают фундамент для построения правильной гуманной жизни.

Как можно формировать отношение? Можно заставлять выполнять это, как работу, - каждое воскресенье ходить в церковь. Это формирует некий негативный фон – «обязаловка», которую ребенку очень сложно воспринять. Мы пошли по другому пути. У наших детей выстраивается дружественный стереотип взаимодействия с Богом, и мне он кажется более верным. Дети воспринимают Бога, как близкого друга, и иногда даже просят взять в церковь игрушки, чтобы показать их своему другу.

Так с детства у человека формируется отношение к высшей силе, основанное не на угнетающих страхе и покорности, а на доверии, дружбе. Оно сопровождается ощущением постоянной поддержки и внимания. Именно такое отношение, а не страх и обязанность, - основа здорового духовного развития человека. И возможно оно только при правильном и корректном поведении родителей, воспитывающих ребенка своим примером.

Другой интересный пример. Несмотря на то, что в Украине самые красивые девушки, украинки ни разу не побеждали в конкурсе «Мисс Вселенная». Почему? Ответ прост: наши девушки очень неуверенные в себе. С детства им прививают чувство скромности, скованности, чувство долга и комплекс вины. «Ты должна, как и я…; Веди себя скромно, ты же девочка», - знакомые фразы из детства, которые слышали от матерей и других родственников подавляющее большинство наших женщин.

Латиноамериканских красавиц же еще с детства преподносят на пьедестал, как принцесс. Принцессами они и вырастают. Результат такого воспитания – законченные эгоистки, скажете вы. Позволю возразить. Дети по природе своей эгоисты, но если с детства они чувствуют любовь и восхищение, в них естественным образом закладывается способность к ответной любви и желание отдавать так, как отдавали им. Если же этот эгоизм подавляется, прививается чувство неполноценности, то и в маленькой головке прочно оседает модель подавления, нелюбви к себе и окружающему миру.

Человек, который не любит себя, неспособен по определению любить окружающих.

Разницу воспитания и менталитетов можно проследить на примере Украины и Австрии, частью которой были и территории нынешней Украины. Прошло немногим более 100 лет, но даже отношение к природе и состояние окружающей среды говорит о многом. Хотя базовый уровень был одинаковым.

В первую очередь, дело в уровне образования. В Австрии XVIII века базовое образование стало массовым. У нас же рабство отменилось только в ХХ веке с вводом паспортов для крестьян. О каком массовом образовании идет речь? А что такое рабство? Это восприятие господином своей жизни не себя, а кого-то другого, перекладывание ответственности, неполноценность, нездоровый патернализм. Уверенность в том, что ответственность за вашу жизнь и благополучие лежит на условном «господине» создает ощущение тотальной несправедливости приводит к дезинтеграции, бедности, войне, трагедиям.

Эту деструктивную модель впитали наши родители от своих родителей и, сами того не осознавая, передали нам. Результат – миллионы людей, не владеющих навыком стрессоустойчивости и способностью трезво воспринимать непредвиденные объективные трудности (такие, как карантин), теряющих адекватность при малейшей попытке манипуляции и впадающих в панику. Удобное управляемое общество, реакции которого прогнозируемы и легко моделируемы.

Как это изменить? Осознание корня проблемы уже является мощным инструментом в руках человека, желающего разорвать этот порочный круг. Как минимум, нужно подумать о своих детях и помочь им свернуть с ложного пути. Начинать показывать им правильный пример, меняя свою модель поведения. Даже если вам сложно не поддаваться панике, держите себя в руках – ради ребенка.

Если вы ставите чужие интересы выше своих, хотя бы продемонстрируйте любовь к себе и уважение к своим потребностям – ради ребенка. Даже если вам хочется закричать, что «карантин – зло, пандемия – начало апокалипсиса, и все мы умрем, а если не умрем, то останемся без доходов», не делайте этого. Лучше приготовьте здоровую еду, накормите себя и ребенка, возьмите его за руку и с улыбкой скажите: «Как здорово, что появилась возможность больше времени повести вместе».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»