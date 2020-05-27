Чому карантин навчив українців?

4 уроки, які дала нам ізоляція. Як використовувати отриманий досвід для поліпшення якості життя?

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Мир постепенно выходит с карантина. Вынужденная остановка, обусловленная пандемией COVID-19, стала необычным прецедентом, заслуживающим анализа. Чему он научил нас, и какие выводы мы можем сделать?

Вывод 1. Заниматься своим здоровьем нужно постоянно и непрерывно, а не под воздействием отдельных возникающих триггеров. Не существует волшебных таблеток, главный ресурс, который может противостоять вирусам, скрыт внутри, и его нужно постоянно поддерживать, заботиться о нем.

От вируса больше всего пострадали те люди, которые давно запустили свое здоровье. Они получили осложнения, некоторые, к сожалению, умерли. Те же люди, которые управляют своим здоровьем, как проектом, возможно, не единожды за это время столкнулись с вирусом, но даже не ощутили его благодаря хорошему иммунитету.

Вирусы были, есть и будут. Но масштаб обусловленных ими проблем зависит, в первую очередь, от отношения людей к себе и своему здоровью.

Вывод 2. Здоровье – это проект, которым можно управлять. Что такое здоровье? В терминологии биохакинга здоровье – это комплексное благополучие тела, разума, духа, социальных связей и окружающей среды. Биохакинг предполагает комплексное управление здоровьем как проектом для повышения продуктивности во всех сферах жизни. Здоровье – не просто проект, а самый главный проект в нашей жизни.

Проектный подход предполагает анализ и понимание актуального положения вещей, постановку цели, разработку плана действий и определение ресурса, необходимого для достижения этой цели. Успех или неуспех проекта зависит в первую очередь от отношения к нему: насколько он важен, ценен для вас, что лежит на кону. В случае со здоровьем на кону – счастливая жизнь, наполненная радостью самореализации и достижения целей. В случае провала – боль, страдания, преждевременна смерть.

Мир быстро меняется, изменения становятся нормой. И мы просто не в состоянии предвидеть, что произойдет завтра, послезавтра, через месяц, через год. По-другому, увы, уже не будет. В этом контексте, когда вокруг огромное количество перемен, на которые мы не можем повлиять, на что должен быть направлен фокус нашего внимания? Ответ – очевиден. На самих себя. На то, какие мы есть сейчас, и какими мы хотим быть вне зависимости от внешних обстоятельств. Те люди, которые выберут этот путь, становятся неуязвимыми для внешних обстоятельств. Более того, любые внешние угрозы будут становиться для таких людей трамплином для роста.

Вывод 3. Кризис срывает маски и показывает не только, «кто есть кто» в нашем окружении, но и представляет нас самих в самом неожиданном свете. К примеру, во время карантина у многих появилось больше свободного времени. Человека, который ранее старался следовать правилам здорового образа жизни, больше внимания уделять спорту, сну, здоровому питанию, возможно, прохождению превентивного медицинского обследования. В реальности все выглядело иначе: большое количество людей предпочло деструктивную модель поведения: переедание, излишнее употребление алкоголя, отказ от пробежек и занятий спортом и т.д. Понаблюдайте за собой, оцените, как изменились ваше самочувствие, внешний вид, привычки, поведение за время карантина. Это скажет вам о многом и позволит сделать соответствующие выводы о своих ценностях и приоритетах.

Вывод 4. Длительная изоляция и пребывание на одной территории с близкими людьми стали поверкой на прочность для отношений. К сожалению, очень сильно обострилась проблема домашнего насилия. Люди, находящиеся в постоянном внутреннем конфликте и межличностном противостоянии, проявили крайние, отвратительные формы поведения.

Те же, кто в обычных условиях был настроен положительно, созидательно, находился в мире с самими собой и с окружающими, в кризисной ситуации проявил свои лучшие качества.

Обратите внимание на то, какие ценности проявились у вас и вашего окружения в этот непростой период. Это станет очень хорошим поводом подчистить вашу повестку дня и, в том числе, качественно улучшить ваше окружение. Сейчас очень хороший подходящий для этого момент.

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