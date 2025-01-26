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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

0:7 на користь Лукашенка

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25 січня 2025 року громадяни Білорусі «обирали» президента
фото з відкритих джерел

Усьоме перепризначається білоруський диктатор

Суха поразка в надзвичайно важливому матчі, на який Україна не зʼявилася

Нині в Білорусі відбулася подія, яку інакше як знущання над здоровим глуздом не назвеш.

Усьоме перепризначається бульбашовий диктатор.

Із 1994 року вже понад 30 років всьоме поспіль Білоруссю керує одна людина.

І всі вибори окрім перших були знущанням з демократії.

Нині коли від 1,5 до 3 мільйонів білорусів викинутих зі свого дому (майже кожен третій) не можуть проголосувати, в країні повністю захищена політична конкуренція (у вʼязницях перебувають близько півтори тисяч політичних вʼязнів і всі реальні політичні опоненти), знищено всі незалежні медіа, політичні партії та громадські організації, перекрито інтернет, – результат виборів очевидний.

Сьоме царствування картопляного недоумка.

Сьоме і напевно останнє.

Головне, щоб не останнє для Білорусі.

Здавалося б що нам з того?

Крайні тридцять років державне керівництво України навчилося непогано варити гешефт з північним сусідом.

І байдуже, що білоруси вмирали на Майдані.

Що понад 70 білорусів загинуло за Україну в російсько-українській війні.

Владоможці звикли мати справу саме з Лукашенком, який на їхню думку символізує стабільність.

Тільки – це цвинтарна стабільність смертельно небезпечна для України.

Бо безпека України не можлива без дружньої Білорусі.

А дружньою може бути  лише національна і демократична Білорусь.

Точно не лукашенківська і не проросійська.

За ці роки Білорусь все більше перетворювалася на проросійський плацдарм і ударний виступ, що загрожує балтійським країнам, є ключем до удару по Польщі і фланговому удару по Україні.

Білорусь стала Союзною з Росією державою.

Росія в обмін на згортання суверенітету і національної державності, давала Лукашенку фінансово-економічні плюхи і силове забезпечення диктатури.

КГБ стало як не філією так найвірнішим союзником ФСБ.

Далі на території Білорусі почали проходити стратегічні військові навчання «Захід» як пролог наступної війни з Заходом і Україною з території Білорусі.

Далі частина російського військ осіла на території Білорусі назавжди.

Авіаційні бази.

Склади зберігання.

Кожну подачку Путін розцінював як необхідність збільшення вірнопідданості.

Коли Лукашенко занадто дорого цінував своє проросійське рабство або намагався гратися в багатовекторність (шукаючи васалітету чи то в Китаї чи в Саудитів), Путін влаштовував чекіські операції примушування до миру.

На минулих виборах у 2020 році, коли всі демократичні кандидати заздалегідь потрапили в буцегарні, Путін хотів реалізувати технологію Антимайдану, каналізувавши незадоволення і втому від Лукашенка масовими акціями під російськими триколорами.

Проте гра в Антимайдан переросла в справжній білоруський національний майдан під біло-червоно-білими стягами і ФСБ кинулася рятувати Лукашенка.

Страшні репресії.

Далі була гібридна агресія проти Європи нелегалами.

І похід на Київ збоку Білорусі.

Розміщення тактичної ядерної зброї і сировино-навчального тилу забезпечення російської агресії проти України.

Постійної точки небезпеки для України.

Тобто фактично весь час Росія готувала і вела війну збоку Білорусі проти України на білоруському фронті російсько-української війни.

На фронті, на який ми не те що не прийшли, але ще й постійно робили стратегічні прорахунки.

Мінялися влади, а Київ впритул не бачив білорусів і уособлював країну виключно з Лукашенком.

З ним гендлювали на шкоду національним інтересам і домайданівські і післямайданівські.

Нафтопродукти.

Бітум.

Товари подвійного призначення.

Легалізація Мінська як прийнятного дипломатичного майданчика, в умовах коли Лукашенко був максимально ізольований.

таких помилок і відвертих злочинів можна назвати десятки.

У 2020-му коли білоруси повстали, Україна просто не визнала легітимність виборів, замість того щоб активно допомогти білорусам зберегти свою державність.

Тепер коли росія перенапружена війною з Україною, а Лукашенко вкотре насміхається зі світу та білорусів псевдовиборчим фарсом, Україна мала б активно допомогти білорусам захищати свої природні і конституційні права.

Як мінімум спостерігачі від полку Каліновського мали б право взяти участь у виборчому процесі.

Але ніт.

На Печерських пагорбах і досі твердять, що ми зацікавлені в стабільності.

Ну щоб Путін при бажанні зміг знову найближчою дорогою йти на Київ?!

Отак чиєсь дитяче нерозуміння геополітики, - призводить щоразу до важчих наслідків.

А поки що на білоруському фронті російсько-української війни переконливе 7:0.

Ми просто на нього не приходимо:(

П.С. І все ж я вірю що білоруська нація ще здивує всіх. А Лукашенківський путінсько-стаханівський результат потьомкінської дєрєвні, таки закінчиться перемогою білорусів.

Шкода, що не цього разу. 

Погана, що без нашої участі…

І все ж Живє Бєларусь!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія вибори путін військові навчання репресії Україна диктатор Олександр Лукашенко

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