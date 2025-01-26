Карта бойових дій в Україні станом на 26 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Торецькому та Покровському напрямках відбулось найбільше бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку

28 разів ворог атакував на цьому напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки, Новолюбівка, Макіївка, Зелена Долина та Торське. Наші оборонці відбили 24 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбивали 32 ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора, наразі тривають сім боєзіткнень.

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в оборону на цьому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження і Успенівки. Тридцять дев’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Курському напрямку

16 бойових зіткнень відбулось протягом минулої доби. Два з яких тривають до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню, завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 42 керованих бомби.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку під ударами ворожих КАБ опинився населений пункт Мала Токмачка.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка, 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни в Україні.