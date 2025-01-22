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Зеленський сказав, хто у 2022 році мав стати президентом України за ультиматумом Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський сказав, хто у 2022 році мав стати президентом України за ультиматумом Путіна
Як відомо, Віктора Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за підозрою у державній зраді
колаж: glavcom.ua

«Вони прийшли з якимись папірцями і передали мені ультиматум від Путіна. Сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на Медведчука»

Президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі заявив, що у 2022 році проросійський політик Віктор Медведчук мав стати президентом України за ультиматумом Путіна. 

Так, журналісти запитали у Зеленського про так звані «стамбульські домовленості», про які часто зараз згадує Путін. На що президент України відповів, що «немає жодних турецьких перемовин, оскільки я президент, я переговорник, а в Росії він переговорник – Путін. Тож, я ніколи не зустрічався в Туреччині з Путіним».

За його словами, у перші дні вторгнення приходили «деякі люди з якимись папірцями» і передали Зеленському ультиматум від Путіна.

«Це був той самий лист, з деякими змінами, в Туреччині. Вони сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука. Тож, я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас – це Росія, ми маємо визнати. Потім, ми маємо визнати російську мову, проголосувати і змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч. Потім, ми маємо віддати всю зброю, від артилерії, все що до 20 км ми маємо зруйнувати і віддати їм. Тому, ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці», – наголосив Зеленський.

Президент України додав, що послав цих людей. Потім, за його словами, «Білорусь хотіла щось організувати, про щось домовлятися, але вони знову висунули ультиматум».

«Потім у Туреччині вони хотіли організувати і президент Ердоган просив мене: «Будь ласка, вони мають сісти поговорити». Я сказав: «Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть». Вони прийшли і знову висунули ультиматум», – наголосив Зеленський. Він додав, що не можна сказати, що «в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна».

Нагадаємо, Віктора Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за підозрою у державній зраді.

Служба безпеки України (СБУ) провела спецоперацію, в результаті якої його вдалося схопити. На фото, оприлюднених СБУ, Медведчук був у військовій формі без розпізнавальних знаків, що, ймовірно, використовувалося для маскування під час спроби переховуватися.

Затримання стало резонансною подією, адже Медведчук вважався одним із найближчих союзників Володимира Путіна в Україні. Після обміну у вересні 2022 року Віктор Медведчук, ймовірно, перебуває в Росії.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що найважливіша мета російського диктатора Володимира Путіна – зруйнувати незалежність України. Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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Теги: Білорусь росія Віктор Медведчук Донбас путін незалежність Володимир Зеленський президент переговори

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