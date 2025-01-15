Forbes назвав найкращого українського блогера
Кенді Суперстар стала найуспішнішою українською блогеркою за версією Forbes. Загальна кількість підписників у соціальних мережах дівчини – майже 15 мільйонів
Відома 25-річна українська блогерка Кенді Суперстар в рейтингу Forbes посіла перше місце. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Популярність до Кенді прийшла завдяки її блогу у TikTok та YouTube. Зараз за дівчиною стежить 5, 7 млн підписників в TikTok, майже півтора мільйона в Instagram та 6,6 млн у YouTube. Кенді часто створювала косплеї на різних персонажів, розпаковувала незвичайні речі та куштувала екзотичну їжу на камеру.
«Ще одна здійснена мрія, я стала №1 у FORBES в рейтингу блогерів України. Наша з вами спільна нагорода, дякую всім, хто зі мною. Куди вже вище, навіть не знаю, але далі тільки вперед», – написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.
Інфлюенсерка заробила за минулий рік понад 20 мільйонів гривень. Її відео збирають мільйони переглядів, що дозволяє їй заробляти такі суми. Щоб замовити рекламу в Кенді Суперстар, доведеться заплатити від $4 до $24 тисяч.
До слова, у вересні 2024 Кенді встановила національний рекорд України і стала найпопулярнішою блогеркою країни. Рекордсменкою дівчина стала завдяки YouTube. Одне з відеороликів Кенді набрало 350 мільйонів переглядів на YouTube та більше 5 мільярдів сумарно в усіх її соціальних мережах.
Нагадаємо, що австралійські науковці відкрили новий вид найотруйнішого павука у світі – сіднейського лійкопавутинного павука.
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