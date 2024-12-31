Кім Чен Ин надіслав вітального листа Путіну: подробиці

Кім Чен Ин зазначив, що впродовж року Росія та КНДР вивели свої зв’язки на новий рівень

Кім Чен Ин побажав Володимиру Путіну «подальших успіхів у відповідальній і важкій державницькій діяльності»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну, у якому висловив намір зміцнювати стратегічне партнерство між двома країнами. Про це повідомляє KCNA.

У зверненні Кім Чен Ин привітав Путіна та росіян, зокрема військовослужбовців, з Новим роком. Зокрема наголосив на готовності до подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Лідер КНДР зазначив, що впродовж року обидві країни вивели свої зв’язки на новий рівень завдяки реалізації спільних проєктів.

Також Кім Чен Ин побажав Володимиру Путіну «подальших успіхів у відповідальній і важкій державницькій діяльності, а російському народу – процвітання, благополуччя і щастя».

До слова, у Кремлі розповіли, кого з лідерів країн Володимир Путін привітав із Новим роком, а хто залишився без новорічної листівки від російського диктатора. Президент РФ надіслав новорічне привітання деяким лідерам світу, яких вочевидь вважає своїми партнерами у 2025 році.