Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
Зеленський заявив, що Україна повинна мати сильну армію та зброю
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Раніше очільник України заявляв, що російська агресія закінчиться тоді, коли світ реалізує План перемоги

Україна повинна мати зброю та армію, щоб вторгнення Росії більше ніколи не повторилося. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Журналісти поцікавилися в очільника нашої держави, що потрібно, аби Росія не більше нападала на Україну.

«Ви повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, який зупинить Путіна. Зупинить за фактом. Або він знатиме, що у вас це є і це буде превентивно працювати», – відповів глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України, а також не допустить Третьої світової.

Як повідомлялося, Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу. Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини. 

Також ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ.

До слова, Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський президент армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: За мною – «Україна-мати». Україна, яка твердо стоїть на ногах. Не схиляє голови, дивиться вперед, вірить у своє майбутнє й перемогу над усім тим злом, що Росія нам принесла»
П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента
Вчора, 13:34
24 лютого Степанчук був призваний до Збройних Сил України на посаду керівника автомобільної служби батальйону військової частини А7088
Потрапив під обстріл у Серебрянському лісі. Згадаймо старшого лейтенанта Івана Степанчука
31 грудня, 2024, 09:00
Темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ
Путін міг тимчасово відмовитися від захоплення Покровська: аналітики ISW назвали інше завдання окупантів
24 грудня, 2024, 06:24
У Харкові «Шахед» влучив в багатоповерхівку
Ворог запустив вночі по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
21 грудня, 2024, 09:13
Ексрадник президента США Джон Болтон порадив Зеленському залишатись на постійному зв'язку з Трампом
Ексрадник Трампа дав пораду Зеленському, як порозумітись з обраним президентом США
21 грудня, 2024, 04:00
Попри підтримку Трампом нового пакету, 38 республіканців проголосували проти разом із майже всіма демократами
У США – шатдаун? Палата представників відхилила закон республіканців про фінансування уряду
20 грудня, 2024, 12:28
Володимир Путін знову заявив про «відсутність легітимності» у Зеленського
Путін назвав умову для перемовин із Україною
19 грудня, 2024, 14:22
Генерал-лейтенант Ігор Кирилов наказував застосовувати хімічну зброю проти українських військових
США відреагували на ліквідацію генерала Кирилова у Москві
18 грудня, 2024, 00:59
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі
11 грудня, 2024, 19:42

Політика

Зеленський: Україна зірвала плани РФ захопити Харків, Суми і Запоріжжя
Зеленський: Україна зірвала плани РФ захопити Харків, Суми і Запоріжжя
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
Президент пояснив, за яких умов вторгнення РФ в Україну більше не повториться
Трамп може стати вирішальним у завершенні війни – Зеленський
Трамп може стати вирішальним у завершенні війни – Зеленський
Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина
Міністр внутрішніх справ призначив своїм радником Героя України Фінашина
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС
ООН розкритикувала заборону УПЦ МП в Україні: реакція МЗС
Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ
Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
43K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
17K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua