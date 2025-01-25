Головна Публікації
search button user button menu button

Болгарія обрала «коаліцію абсолютної безпринципності»

Балкани
Ігор Федик
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Болгарія обрала «коаліцію абсолютної безпринципності»
Політична криза у Болгарії тривала кілька років і формально завершилася 15 січня затвердженням постійного уряду
фото: m.president.bg

Кінець політичної кризи? Болгари розірвали зачароване коло виборів

Найкраще і найгірше, що могло статися, – це одна з характеристик новому уряду, яку сьогодні можна почути у Болгарії.

Найкраще – тому що країна нарешті вийшла з тривалої політичної кризи і їй не треба буде вкотре йти на вибори.

Найгірше – тому що композиція нової урядової коаліції фактично повертає Болгарію у 2020-й, період суспільного невдоволення існуючою моделлю управління державою і масових антиурядових протестів.

Як неможливе стало можливим

16 січня 125-ма голосами «за» і 114 «проти» у парламенті Болгарії було обрано новий постійний уряд на чолі з прем’єр-міністром Росеном Желязковим.

Глава нового коаліційного уряду Росен Желязков
Глава нового коаліційного уряду Росен Желязков
фото: bnr.bg

Після тривалих переговорів три політичні сили – консервативна популістська коаліція ГЄРБ-СДС («Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та Союзу демократичних сил), проросійська коаліція «Болгарська соціалістична партія – Об’єднані ліві» та популістська партія «Є такий народ» – домовились між собою про спільне управління. Підтримку новій урядовій коаліції висловила також «Демократія, права і свободи – РПС» – одна з двох груп, що виникла після розколу у партії турецької меншини «Рух за права і свободи». 

Головною особливістю нової урядової коаліції є її композиція, а саме: союз ГЄРБ-СДС, яка донедавна позиціонувала себе чи не найбільшою «євроатлантичною» політсилою країни з лівими, які завжди відкрито залишались друзями Москви. Ще донедавна такий союз було майже неможливо собі уявити, проте зміни у міжнародній обстановці, а також низка внутрішніх причин створили нові умови на політичному полі Болгарії, за яких він став можливим.   

У Болгарії народні збори у середині січня затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ
У Болгарії народні збори у середині січня затвердили склад нового уряду, запропонований найбільшою парламентською групою ГЄРБ
фото: bnr.bg

Так, у Сполучених Шатах до влади прийшов Дональд Трамп, який має інше бачення щодо російсько-української війни та підтримки України, ніж його попередник. Крім того, все гучнішими стали розмови про можливість завершення війни вже у цьому році.

За таких умов ГЄРБ-СДС вже могла собі позволити знехтувати своєю «євроатлантичністю» задля того, щоб мати більше опцій при виборі майбутніх коаліційних партнерів. Підтвердженням цьому стало небажання ще донедавна головних «євроатлантистів» у болгарській політиці підтримати підписання угоди між Україною і Болгарією про співробітництво у сфері безпеки.

Причина – у ГЄРБ-СДС були в активній фазі переговорів про спільне управління лівими, які, як відомо, категорично проти не тільки безпекової угоди з Україною, але й будь-якої підтримки нашої держави. Сам же лідер ГЄРБ Бойко Борисов висловився про підписання болгарсько-української безпекової угоди як про купівлю заводу 9 вересня, маючи на увазі відомий вислів у Болгарії про 8 вересня 1944 року, тобто як недалекоглядно купувати фабрику після комуністичного перевороту та націоналізації.

«Якщо за попереднього постійного уряду склейкою була євроатлантична, проукраїнська орієнтація, то тепер Бойко Борисов відмовляється від цього об’єднавчого елемента, щоб залучити БСП. Тому військова підтримка України зараз видається йому як покупка заводу 9 вересня», – прокоментував зміну позиції ГЄРБ-СДС Пламен Дімітрова з Болгарського геополітичного товариства. 

Крім того, ГЄРБ-СДС просто не могла дозволити собі не створити уряд цього разу. До останньої спроби, вона мала ще сім для того, щоб взяти управління у свої руки, однак всі вони були провальні. Провал восьмої спроби, який більш ніж напевно призвів би до нових позачергових виборів, викликав би в прихильників партії серйозні запитання як до партії, так і її лідера Бойко Борисова. Отже, урядом Желязкова ГЄРБ-СДС врятувались від серйозних репутаційних збитків. 

Що стосується БСП, то основним фактором, який уможливив їх союз з ГЄРБ-СДС, стало виключення з партії її колишньої керманички Корнелії Нінової, яка була для соціалістів головним запобіжником від будь-якого зближення з партією Бойко Борисова.

З іншого боку, БСП зараз явно не у кращій формі і їй конче потрібен доступ до ресурсів. А найкращий спосіб його отримати – стати частиною влади. 

Затвердження нового уряду відбулося після угоди, досягнутої між партією ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»), Болгарською соціалістичною партією (БПС) та партією «Є такий народ», а партія «Демократія, права і свободи» підтримала уряд, не висуваючи своїх кандидатур на посади міністрів
Затвердження нового уряду відбулося після угоди, досягнутої між партією ГЄРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»), Болгарською соціалістичною партією (БПС) та партією «Є такий народ», а партія «Демократія, права і свободи» підтримала уряд, не висуваючи своїх кандидатур на посади міністрів
фото: bnr.bg

Прогноз на згубу

Колишня соціалістка №1 Нінова окрім того, що ніяк не може пережити те, що її колишня партія об’єдналась зі ще донедавна чи не найбільшим своїм політичним противником, пророкує, що такий союз є згубним для країни.

«Глибинна держава перегруповується, щоб вижити. Парламент народжений фальсифікованими виборами. Переговори проведені зі зрадою виборців. Результат: мафіозний союз Франкенштейн, який покінчить із Болгарією», – написала Нінова на своїй сторінці у Facebook. 

Подібним чином про нову коаліцію та її уряд висловлювались й у болгарському парламенті. Зокрема, лідер партії МЕЧ Радостін Василєв заявив, що новий уряд «буде урядом абсолютної безпринципності» і що він «не може бути антикорупційним і реформістським», адже «з керівництвом ГЄРБ урізні періоди пов’язані найбільші корупційні скандали та інциденти». 

Така характеристика новоствореного болгарського уряду говорить, зокрема, про те, що сподівання болгарського суспільства, що з «борисовською» моделлю управління країною, проти якої воно протестувало у 2020-му, буде покінчено назавжди, розвіялась. Так, з одного боку, болгари отримали змогу перепочити від надто частого ходіння на виборчі дільниці. Однак з іншого – вони знову отримали уряд навколо ГЄРБ, який де-факто оформив вихід цієї політсили з тривалої політичної ізоляції. 

Ексглава уряду Бойко Борисов, лідер партії ГЄРБ повернувся до влади
Ексглава уряду Бойко Борисов, лідер партії ГЄРБ повернувся до влади
фото: bgnes.bg

Що стосується зовнішньополітичної орієнтації країни за нового уряду, зокрема, її відносин з НАТО і Україною, то вона, скоріш за все, буде відрізнятись від тієї, яка була, скажімо, ще рік тому. Це не означає дрейф Софії у бік Москви.

Однак те, як ГЄРБ-СДС пожертвувала безпековою угодою з Україною заради коаліції з соціалістами, порівняння Бойко Борисовим підписання цієї угоди з «покупкою заводу 9 вересня», відсутність в уряді адвокатів всебічної підтримки України з «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія», а також присутність на чолі держави проросійського президента, говорить про те, що демонстрація надійності Болгарії як союзника у НАТО і її підтримка України, зокрема військова, тепер навряд чи будуть серед її зовнішньополітичних пріоритетів.

Наразі важко сказати як довго протримається разом нова болгарська «безпринципна» урядова коаліція. Але є очевидним, що союз, сформований несумісними партіями і який залежить від крихкої більшості, приречений на нестабільність і часті кризи, які можуть добряче вкоротити йому життя.

Ігор Федик, для «Главкома»

Читайте також:

Теги: вибори партії Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гренландія – найбільший острів у світі. На його території, яка на 80% вкрита кригою, живе 57 тисяч людей
«Кайдани порвіте!» Гренландія почула Трампа і захотіла незалежності Геополітика
6 сiчня, 21:30
Проєвропейська коаліція публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску як спільного кандидата
Румунія визначилися з датою повторних президентських виборів
29 грудня, 2024, 00:59
Зорана Мілановича вважають проросійським, зокрема, через суперечливі заяви щодо України
На виборах президента Хорватії найбільше голосів отримав проросійський кандидат
29 грудня, 2024, 21:50
Дорожній знак на в'їзді до Шенгенської зони
Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони
1 сiчня, 11:20
Маск наповнив X публікаціями з критикою європейських політиків
Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи – WSJ
7 сiчня, 11:49
Мадуро (у центрі), його дружина Сілія Флорес (ліворуч) і президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес прибувають до Національної асамблеї на церемонію присяги Мадуро в Каракасі 10 січня
Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели
10 сiчня, 18:52
За словами Грицака, кожна країна зараз закривається від імміграції
Чому падає підтримка України у світі? Історик дорікнув біженцям, що досі не відмовилися від російської мови
11 сiчня, 20:57
Байден виголосив свою останню промову на посаді президента США
Про війну, Україну, головні загрози та олігархів: Байден виголосив прощальну промову
16 сiчня, 08:59
Президент Болгарії Румен Радев виступив на Софійському економічному форумі
Президент Болгарії зробив антиукраїнську заяву
21 сiчня, 16:43

Публікації

Політична криза у Болгарії тривала кілька років і формально завершилася 15 січня затвердженням постійного уряду
Болгарія обрала «коаліцію абсолютної безпринципності»
Сьогодні, 10:00
ДБР аналізує воєнну документацію, розбирає дії командування, які вплинули на швидку окупацію Півдня у 2022 році
Хто здав Південь України росіянам? Нові деталі скандального розслідування (документи)
Вчора, 12:00
Суд арештував головного психіатра ЗСУ Олега Друзя із заставою 49 млн грн
Доларів – кури не клюють. Чому буде важко посадити головного психіатра ЗСУ?
23 сiчня, 09:15
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Хто здав Харківщину? Усі деталі затримання топвійськових
22 сiчня, 19:15
Олександр Лукашенко на виборах 2020 року. Тоді буцімто 79,7% виборців віддали голоси за білоруського диктатора. Опозиція і цивілізований світ не визнав тих виборів
Спецоперація КДБ «Не вместо, а вместе». Як Лукашенко всьоме стає «президентом»
22 сiчня, 16:16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Ексспіввласник «Привату» закликав Тігіпка припинити спільний бізнес з Боголюбовим і Коломойським
8998
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
7673
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua