ЗСУ вперше за час війни мають танкову перевагу над ворогом – Forbes

Російські танки перетворилися на артилерію, що стріляє кудись за горизонт, і це визнають самі росіяни

Вперше від початку повномасштабної війни українська армія має перевагу над агресором у застосуванні танків. Про це пише Forbes.

Військовий оглядач Девід Акс наводить уривки з публікації російського військового блогера, який аналізує тактику застосування танків обома сторонами.

«Наші танки можуть працювати тільки із закритих вогневих позицій. Робота прямим наведенням та супровід піхоти їм недоступні», – пише російський блогер.

Основною причиною цього він називає дуже ефективну роботу українських FPV-дронів – якщо росіяни намагаються відправити танки в штурм, українські дроноводи зазвичай спалюють їх ще на підході до лінії вогню.

«Противник досяг достатньої масовості та різноманітності своїх дронів, відточив тактику їх застосування. Тому на тактичному напрямку, де у противника є хоча б 2 роти ударних дронів (FPV) + 2 роти розвідувальних БПЛА, він наглухо закриває можливість роботи нашої бронетехніки і танків. Танки та БМП/БТРи просто не доїжджають до рубежу переходу в атаку – їх гасять уже на 3-6 км від передка, у глибині наших порядків», – додає росіянин.

А українські танки, хоч і страждають від російських дронів, усе ж таки мають значно більше свободи дій на лінії зіткнення. За словами блогера, російські дрони демонструють значно нижчу ефективність, оскільки вони більш вразливі до систем РЕБ. А таких безпілотників, які працюють на краще захищених частотах, або на оптоволокні, дуже мало, тому їх використовують лише на пріорітетних напрямках.

«Противник має можливість застосовувати свої танки не тільки з закритих вогневих позицій, але і для коротких обстрілів прямим наведенням на другорядних напрямках. Ворог демонструє високу адаптивність. І якщо йому і не вистачає піхоти для утримання великих просторів, то за технологічними родами військ вони представляють серйозного суперника», – констатує російський блогер.

Нагадаємо, бійці 33-ї окремої механізованої бригади працюють на Курахівському напрямку. Там їхній Leopard 2A4 на мінімальних відстанях розбирає ворожі посадки та бліндажі.

Крім того, російські війська втратили майже половину запасів своєї важкої військової техніки, в тому числі всі довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

Також раніше повідомлялося, що Росія у 2025 році зустрінеться з дефіцитом танків та їх виробництвом через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом нової військової техніки. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що втрати техніки у Росії настільки величезні, що скоро їй почне не вистачати радянських запасів, які наразі є основою для заповнення втрат. Також основну роль тут відіграють і введені санкції країн Заходу, які створили дефіцит необхідних компонентів для виробництва нової техніки.