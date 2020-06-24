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    Думки вголос

    Вісь Путін-Сталін-Молотов-Ріббентроп сьогодні

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

    • Розсилка
    Вісь Путін-Сталін-Молотов-Ріббентроп сьогодні

    Путін в 1939 році підписав би і пакт, і секретні протоколи до нього, тому що вважає ці дії правильними

    Мовою оригіналу

    В статье Путина, опубликованной в американском National Interest, две ключевые цитаты. Первая: об аннексии Латвии, Литвы и Эстонии в 1939 году. Пакт Молотова–Риббентропа и секретные протоколы к нему открыли Гитлеру ворота в Польшу. От 23 августа (дата подписания пакта и протоколов) до 1 сентября 1939 года – не просто неделя, а шаг мировой истории ценою в жизни десятков миллионов людей.

    В статье сказано: «Осенью 1939 года, решая свои военно–стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени». Для аннексии, завершившаяся полной сменой власти и массовыми репрессиями, найдено новое слово: инкорпорация.

    Нужно понимать: Путин в 1939 году подписал бы и пакт, и секретные протоколы к нему, потому что считает эти действия правильными. Он так считает и прямо об этом сказал. Это по сути объявление об историческом пакте Путина–Сталина. 

    Вторая цитата: о предложении мировым державам (по примеру «держав-победительниц») продолжить традицию «больших встреч» (Тегеран, Ялта, Сан Франциско, Потсдам). Как видит Путин эти встречи? Он видит их смысл «в согласии создать механизм, который позволил бы ведущим державам оставаться в рамках дипломатии при разрешении возникающих между ними разногласий». 

    Путин предлагает провести встречу лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета Безопасности (России, Китая, Франции, США и Великобритании), чтобы вернуть себя в число пяти первых лиц мира, откуда он выпал после авантюр и преступлений 2014 года. 

    Его предложение «коллегам» «откровенно поговорить» – это прямое предложение обсудить новый формат передела потсдамского мира, установленного огромной кровью 75 лет назад и расшатанного усилиями самого Путина в 2014 году и после этого. Границы Потсдама стали Владимиру Путину неудобны. И это плохая новость для всех, кто помнит о цене Второй мировой войны.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін Друга світова війна СРСР Йосип Сталін
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