У МЗС висловили ноту протесту РФ через паради на окупованій території України



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Парад в окупованому Росією Криму

«Провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах», зазначили у МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через проведення параду Перемоги в анексованому Криму, а також на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Розглядаємо проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною так званих «парадів» підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди 75-ї річниці Перемоги над нацизмом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих нею територіях України в Донецькій і Луганській областях як відверту зневагу російською стороною чинного законодавства України та норм міжнародного права, в т. ч. з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН А / Res / 68/262 від 27.03.2014 «територіальна цілісність України», - йдеться в заяві.

У МЗС заявили, що ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

«Розцінюємо демонстрацію Російською Федерацією в ході так званих військових парадів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь військової техніки як продовження Росією політики мілітаризації Криму, що представляє серйозну загрозу європейській безпеці. Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрацією в мілітаристських цілях неповнолітніх дітей», - заявили в МЗС.

Нагадаємо, танк ледве не в'їхав у натовп на параді в окупованому Криму.