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    Думки вголос

    Скільки душ українців заберуть криваві жнива?

    Ціна українського зерна чітко вловлена на обладинці The Economist - Скільки душ українців заберуть криваві жнива?
    Ціна українського зерна чітко вловлена на обладинці The Economist
    фото: The Economist

    Хліб з українського зерна не гірчив Заходу у 1932-му і 1933-му

    Світу постійно потрібне українське зерно

    Багато українського зерна.

    Воно було потрібне і 1914-1917-тих російській імперській армії, і 1918 союзній німецькій армії, а згодом продразвьорзткамі окупаційній большевицькій.

    Хліб з українського зерна не гірчив Заходу у 1932-му і 1933-му.

    Його потребували вже не дружні німецькі окупанти у 1941-му, і останнє відбирали відвічні вороги під облудною масковскіх асвабадітєлєй у 1946-му.

    Світу знову потрібне українське зерно.

    А скільки душ українців заберуть криваві жнива, скільки ще має впасти українців у землю, щоб прорости колоссям, скільки крові треба щоб цю землю удобрити – це байдуже…

    Говорячи про продовольчу кризу, зріст цін, загрозу голоду і про необхідність відновлення постачання українського зерна, мовчать про відновлення державних кордонів у межах міжнародного права.

    Від ООН і до Папи Римського.

    Всім потрібне зерно. А нам потрібна Україна.

    І було б справедливо, щоб ми допомогли світу і всім потребуючим зерном, а нам – відновленням повного суверенітету…

    П.С. Ціна українського зерна чітко вловлена на обладинці The Economist.

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ООН війна зерно Україна урожай окупація хліб #stoprussia
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    Скільки душ українців заберуть криваві жнива?