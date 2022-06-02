Хліб з українського зерна не гірчив Заходу у 1932-му і 1933-му

Світу постійно потрібне українське зерно

Багато українського зерна.

Воно було потрібне і 1914-1917-тих російській імперській армії, і 1918 союзній німецькій армії, а згодом продразвьорзткамі окупаційній большевицькій.

Хліб з українського зерна не гірчив Заходу у 1932-му і 1933-му.

Його потребували вже не дружні німецькі окупанти у 1941-му, і останнє відбирали відвічні вороги під облудною масковскіх асвабадітєлєй у 1946-му.

Світу знову потрібне українське зерно.

А скільки душ українців заберуть криваві жнива, скільки ще має впасти українців у землю, щоб прорости колоссям, скільки крові треба щоб цю землю удобрити – це байдуже…

Говорячи про продовольчу кризу, зріст цін, загрозу голоду і про необхідність відновлення постачання українського зерна, мовчать про відновлення державних кордонів у межах міжнародного права.

Від ООН і до Папи Римського.

Всім потрібне зерно. А нам потрібна Україна.

І було б справедливо, щоб ми допомогли світу і всім потребуючим зерном, а нам – відновленням повного суверенітету…

П.С. Ціна українського зерна чітко вловлена на обладинці The Economist.

Джерело: Блог Юрія Сиротюка

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