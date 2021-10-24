Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії

Якщо країни ЄС об'єднаються для закупівлі газу, це значно знизить тиск на економіку та допоможе у протистоянні з Росією

У Німеччині вважають, що країни ЄС повинні купувати газ спільно, щоб позбутися залежності від Росії

Країнам Євросоюзу треба купувати газ у Росії не окремо, а спільно, щоб не стикатися із дискримінацією. Таку думку висловив журналіст із Німеччини Крістоф Хервартц у статті для газети Handelsblatt.

За його словами, загальні покупки газу стануть дієвим способом протистояти домінуючому на ринку постачальнику, який використовує своє становище для тиску на окремі країни. Хервартц зазначив, що міністри енергетики країн ЄС мають намір обговорити таку пропозицію наступного тижня. Він також виступив за інтеграцію європейської газової інфраструктури, що має на увазі об'єднання трубопроводів і спорудження спільних сховищ газу.

Серед інших способів позбутися залежності журналіст назвав масовий розвиток вітряної, сонячної та гідроенергетики, а також збільшення інвестицій в енергоефективність. Адже незважаючи на поліпшення ситуації велика кількість дорогого тепла як і раніше витрачається даремно. На думку Хервартца, Європа повинна відповідально підійти до питання енергопостачання у пікові періоди. Газ дозволяє швидко закрити потреби, але є й інші способи, наприклад, батареї, аналогічні тим, що стоять в електромобілях.

Разом з тим автор статті підтримав російські аргументи в області довгострокових контрактів. За його словами, нинішня позиція ЄС, яка полягає в перевазі спотових поставок, чревата кризами. Хервартц вважає, що вартість палива повинна фіксуватися на довгостроковій основі і в меншій мірі залежати від біржових коливань.

В останні місяці європейські політики та експерти звинувачують «Газпром» у навмисному створенні дефіциту газу в Європі. Метою таких дій вони називали спробу прискорити сертифікацію «Північного потоку – 2». Російська влада відмовляється визнавати свою причетність до газової кризи в регіоні, вказуючи, що всі укладені контракти на поставки виконуються, а нових заявок не надходить.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

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