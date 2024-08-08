«Хороші росіяни» переживають за Литву? Історія каже, що їм краще переживати за Росію

«Литва неодноразово в своїй історії воювала з Москвою і виходила переможницею»

Коли ти видаєш себе за модного ютубера у коротких штанцях, але досі живеш фантомними болями імперії, морозивом пломбір по 10 копійок, найкращим у світі радянським балетом і польотами Гагаріна у космос.

Російський блогер Максим Кац в притаманній російським опозиціонерам зверхній манері вирішив повчити міністра закордонних справ Литви, поставивши тому питання, чи готова армія Литви воювати з російською.

Російський блогер Кац вирішив повчити міністра МЗС Литви скріншот з соцмереж

До відома Каца і подібних організмів: Литва неодноразово в своїй історії воювала з Москвою і виходила переможницею.

Так було 1514 року, коли союзне військо Великого князівства Литовського і Польського королівства, очолюване руським князем Костянтином Острозьким, розбило армію Московського князівства.

Так було у 1918-1920, коли втричі меншими силами Литовська армія розгромила Червону армію Росії.

Так було у 1990 році, коли Литва першою із союзних республік оголосила про вихід зі складу СРСР.

Так буде знову, якщо Литві знадобиться боронити свою незалежність від Москви.

Тільки для Каца: зараз крім Литви, це буде також мінімум 31 країна НАТО, яка буде, як зазначив Кац, «брати у цьому участь». Ну і Україна, без неї точно ніяк.