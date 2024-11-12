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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

Китайський юань падає. На світову економіку чекає серйозне потрясіння

glavcom.ua
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«Іноземні компанії виводять гроші з Китаю»
фото з відкритих джерел

Влада Китаю скасовує підтримку промисловості

Профіцит торгівлі Китаю зріс до того, щоб досягти нового рекорду цього року, все частіше залишаючи його на курсі зіткнення з деякими з найбільших економік світу, посилюючи дисбаланс у світовій торгівлі, який ризикує спровокувати на дії у відповідь новообраного президента США Дональда Трампа.

Згідно з розрахунками Bloomberg, різниця між китайським експортом та імпортом досягне майже 1 трильйона доларів, якщо він продовжить зростати в тих же темпах, що і за рік на сьогоднішній день. Профіцит торгівлі товарами зріс до 785 мільярдів доларів за перші 10 місяців, згідно з даними, опублікованими минулого тижня, що є найвищим показником за цей період і збільшенням майже на 16% з 2023 року.

Китайський юань падає. На світову економіку чекає серйозне потрясіння фото 1

Китай більше покладається на експорт, щоб компенсувати слабкість внутрішнього попиту, яку Пекін лише нещодавно намагався виправити, вливаючи стимули в економіку.

Іноземні компанії також виводять гроші з Китаю, а зобов’язання щодо прямих іноземних інвестицій падають у перші дев’ять місяців року, згідно з даними, опублікованими в п’ятницю.

Якщо зниження продовжиться до кінця року, це буде перший щорічний чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) принаймні з 1990 року, коли проводяться порівнянні дані.

Відповіддю Пекіна поки що було обіцяти більше підтримки компаніям, а державна рада оголосила в п’ятницю, що скасує фінансову підтримку промисловості, щоб сприяти стабільному зростанню зовнішньої торгівлі, сприяти економічному розвитку та стабілізувати зайнятість.

Цього року надлишок у США зріс на 4,4% порівняно з тим же періодом минулого року. Останні дані показують, що він збільшився на 9,6% з Європейським Союзом і підскочив майже на 36% з 10 країнами Південно-Східної Азії в АСЕАН.

Падіння юаня зробить китайський експорт дешевшим і може ще більше розширити профіцит з Індією, який досяг 85 мільярдів доларів цього року, що на 3% вище, ніж у 2023 році, і більш ніж удвічі вище рівня п’яти років тому.

Джерело
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Теги: експорт гроші Китай економіка

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