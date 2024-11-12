Китайський юань падає. На світову економіку чекає серйозне потрясіння
Влада Китаю скасовує підтримку промисловості
Профіцит торгівлі Китаю зріс до того, щоб досягти нового рекорду цього року, все частіше залишаючи його на курсі зіткнення з деякими з найбільших економік світу, посилюючи дисбаланс у світовій торгівлі, який ризикує спровокувати на дії у відповідь новообраного президента США Дональда Трампа.
Згідно з розрахунками Bloomberg, різниця між китайським експортом та імпортом досягне майже 1 трильйона доларів, якщо він продовжить зростати в тих же темпах, що і за рік на сьогоднішній день. Профіцит торгівлі товарами зріс до 785 мільярдів доларів за перші 10 місяців, згідно з даними, опублікованими минулого тижня, що є найвищим показником за цей період і збільшенням майже на 16% з 2023 року.
Китай більше покладається на експорт, щоб компенсувати слабкість внутрішнього попиту, яку Пекін лише нещодавно намагався виправити, вливаючи стимули в економіку.
Іноземні компанії також виводять гроші з Китаю, а зобов’язання щодо прямих іноземних інвестицій падають у перші дев’ять місяців року, згідно з даними, опублікованими в п’ятницю.
Якщо зниження продовжиться до кінця року, це буде перший щорічний чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) принаймні з 1990 року, коли проводяться порівнянні дані.
Відповіддю Пекіна поки що було обіцяти більше підтримки компаніям, а державна рада оголосила в п’ятницю, що скасує фінансову підтримку промисловості, щоб сприяти стабільному зростанню зовнішньої торгівлі, сприяти економічному розвитку та стабілізувати зайнятість.
Цього року надлишок у США зріс на 4,4% порівняно з тим же періодом минулого року. Останні дані показують, що він збільшився на 9,6% з Європейським Союзом і підскочив майже на 36% з 10 країнами Південно-Східної Азії в АСЕАН.
Падіння юаня зробить китайський експорт дешевшим і може ще більше розширити профіцит з Індією, який досяг 85 мільярдів доларів цього року, що на 3% вище, ніж у 2023 році, і більш ніж удвічі вище рівня п’яти років тому.
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