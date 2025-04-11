Участь офіційного Пекіна у війні на боці Росії – справа, яка дуже просто доводиться

Пекін не міг не знати про участь своїх громадян на боці Росії

У Китайській народній республіці, де повсякденне і службове громадян перебуває під невсипним контролем китайських спецслужб, смішно говорити, що влада може чогось не знати або не здогадуватися про участь їхніх громадян у війні проти України на боці Росії.

Аргумент МЗС Китаю, що, мовляв, вони будуть вивчати питання, звучить як відверте знущання для всіх західних спецслужб. Особливо у контексті того, що громадян КНР вербували не на території РФ, а у самому Китаї, де все просякнуто мережею донощиків і сексотів.

Навіть за кордоном спецслужби КНР рутинно і роками вибудували систему стеження за своїми громадянами іншими такими ж «звичайними» китайцями.

Як ми почули за результати допитів, один безробітний громадянин КНР 1991 року народження, був завербований представником Росії безпосередньо у Китаї. Якщо говорити прямо, агентом російської розвідки. Чи могли про це не знати у контррозвідці Китаю? Звісно, ні.

З другим громадянином КНР 1998 року народження, який приїхав до РФ у грудні 2024 року нібито з туристичною метою, ще смішніше.

За його словами, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 мільйонів рублів. Інтернет у Китаї тотально на 100% контролюється спецслужбами.

Там навіть Google та інші техногіганти прийняли специфічні правила гри.

Тому участь офіційного Пекіна у війні на боці Росії – справа, яка дуже просто доводиться. З усіма наслідками для Китаю. Головне цим правильно скористатися для подальшого тиску через Пекін на Москву.