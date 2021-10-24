Американські ЗМІ назвали винного у смерті операторки на зйомках фільму

Ханна Гутьєррес-Рід не мала достатнього досвіду роботи зі зброєю, у чому сама зізналася

Журналісти дізналися про скарги знімальної групи на роботу спеціалістки зі зброї на зйомках

Фахівця зі зброї фільму «Іржа», на зйомках якого голлівудський актор Алек Болдуін випадково застрелив оператора Галину Гатчінс, Ханну Гутьєррес-Рід назвали недосвідченою і повідомили про скарги на її роботу при зйомках інших картин раніше, пише видання Daily Beast з посиланням на джерела в знімальній групі.

За інформацією обізнаних джерел, раніше зйомки були припинені в ході роботи над вестерном «The Old Way», головну роль в якому грає відомий американський актор Ніколас Кейдж, після того, як Гутьєррес-Рід дала пістолет 11-річній актрисі без належної перевірки. Джерела також звинувачують Гутьєррес-Рід у недбалості і недостатній перевірці зброї на знімальних майданчиках.

«Вона була необережна з пістолетами, розмахувала ними постійно... кілька разів було таке, що вона заряджала зброю холостими, але робила це так, що ми думали, це не безпечно», – розповіло джерело зі знімальної групи «The Old Way».

Як зазначає видання, під час створення фільму «Іржа» знімальна група стикалася із незапланованими пострілами наданої Гутьєррес-Рід зброї як мінімум двічі. На зйомках не раз надходили скарги, а деякі члени знімальної групи за кілька годин до вбивства оператора пішли з майданчика через невдоволення роботою зброяра. Учасники проєкту, як зазначають джерела видання, звинувачують у трагічному інциденті також помічника режисера Дейва Холлза, який передав заряджений пістолет Болдуіну і заявив, що його використання безпечне. За заявою учасників зйомок, Холлз також повинен був перевірити пістолет перед передачею реквізиту акторові.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.