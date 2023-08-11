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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

«Вагнер» воюватиме проти НАТО? Чому це можливо

glavcom.ua
США заявили, що стежать за переміщеннями «вагнерівців» білоруською територією
фото з відкритих джерел

Не виключена провокація у Сувалкському коридорі

Бряцання російсько-білоруською зброєю на кордоні Польщі та Литви, що вже змусило поляків висунути війська до кордону з Білоруссю та нарощувати їх там, не випадково викликають таке занепокоєння. І не випадково ж у Держдепі США заявили, що стежать за переміщеннями «вагнерівців» білоруською територією.

Швидше за все, основна мета знаходження «вагнерівців» у Білорусі – не просто провокації на кордонах із Польщею та Литвою. Ймовірно, найманці намагатимуться зруйнувати логістику постачання західних озброєнь в Україну.

Диверсійно-розвідувальні групи, що складаються з «вагнерівців», можуть проникати на польську чи литовську територію, намагатися підірвати склади, мости, залізничні колії, пошкодити портову інфраструктуру. Їм достатньо зруйнувати логістику та уповільнити постачання нам озброєнь та боєприпасів буквально на лічені тижні, щоб уже створити серйозні проблеми ЗСУ.

Не виключена провокація у Сувалкському коридорі. Вторгнення, у тому числі демонстративне, десятків чи сотень найманців ПВК «Вагнер» з метою відвернення уваги від головних мішеней (логістика) для їх ударів.

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Теги: Білорусь Польща НАТО ПВК «Вагнер»

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