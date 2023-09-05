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Систему електронного декларування хочуть спотворити? Що відбувається

glavcom.ua
Відновлення електронного декларування дуже важливо для демократичних процесів
фото з відкритих джерел

Питання належного відновлення декларування активів залишається у фокусі для наших міжнародних партнерів

Transparency International Ukraine звертається до народних депутатів із закликом відновити електронне декларування посадовців у належному обсязі і не вносити у законодавство зміни, які можуть зруйнувати систему.

4 вересня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в межах підготовки до другого читання розглянув законопроєкт 9587-д, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України. Також у той же день, 4 вересня, Комітет з антикорупційної політики в межах підготовки до другого читання розглянув законопроєкт 9534 – він передбачає відновлення електронного декларування чиновниками.

Раніше Transparency International Ukraine аналізувала обидва (9587-д і 9534) законопроєкти та вказувала на їх недоліки та ризики. 

На жаль, після вчорашнього засідання комітетів прогалини в запропонованому відновленні системи декларування тільки збільшились через втручання окремих народних депутатів. 

Питання належного відновлення декларування активів залишається у фокусі для наших міжнародних партнерів. Буквально вчора посли G7 опублікували позицію, де відзначили важливість уникнення лазівок для орендованих активів та обмеження кількості винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації.

Transparency International Ukraine підтримує цю позицію і зі свого боку наполегливо закликає народних депутатів:

  • відновити публічний доступ до реєстру декларацій без відкладання на рік;
  • не змінювати чинні правила декларування активів у оренді або володінні, в тому числі через запровадження оціночної категорії «ринкова вартість»;
  • не маніпулювати іншими законодавчими нормами, які здатні розбалансувати або знищити сутність системи електронного декларування.

Ми переконані, що парламенту важливо утриматись також від змін до Кримінального або інших кодексів та до підстав внесення до Реєстру корупціонерів.

Належне відновлення електронного декларування є наріжним індикатором не тільки для Європейського Союзу, але і для МВФ. Тобто повноцінне і прозоре відновлення е-декларування важливе не тільки з точки зору вступу до ЄС, а в питанні забезпечення фінансової стабільності держави.

Ми застерігаємо парламентарів від внесення у законодавство норм, які надалі можуть суттєво розхитати і навіть знищити систему запобігання корупції в Україні та можливостей для виявлення фактів незаконного збагачення чиновників. Саме тому звертаємося із закликом виважено підійти до завдання з відновлення електронного декларування, щоб не спотворити систему, яка вже показала свою ефективність.

Читайте також: Відновлення е-декларування чиновників. Опозиція вимагає від Банкової почати з себе
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: влада декларація депутат

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