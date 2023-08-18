Масштабні пожежі в Канаді: в одному з регіонів проводиться масова евакуація

Влада планує евакуювати приблизно 20 000 жителів Йеллоунайфа, де одна з найбільших лісових пожеж на території регіону знаходиться

Сотні лісових пожеж охопили північно-західні регіони Канади. Території зазнають значних збитків від вогню, тому було оголошено надзвичайний стан та розпочато процес евакуації місцевих мешканців. Про це повідомляє CNN.

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За попередніми оцінками, влада планує евакуювати приблизно 20 000 жителів Йеллоунайфа, де одна з найбільших лісових пожеж на території регіону знаходиться. Вогонь охопив площу близько 165 000 гектарів і наближається до населеного пункту.

«Ми всі втомилися від слова «безпрецедентний», але немає іншого способу описати цю ситуацію на Північно-Західних територіях», - заявила прем'єр-міністр Керолайн Кокрейн північно-західних територій країни.

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Місцева влада також повідомляє, що наразі почнеться евакуація жителів в Детті, на озері Кам, озері Грейс і в діловому районі Енгл. Інші мешканці повинні евакуюватися до полудня п'ятниці, 18 серпня 2023 року.

Як пише Reuters, в Альберті створено три офіційні центри прийому евакуйованих для тих, хто від’їжджає дорогою, але найближчий знаходиться за понад 1100 км (680 миль) від Єллоунайфа.

Дві найбільші авіакомпанії Канади заявили, що додають рейси з Єллоунайфа та обмежують тарифи після обурення в соціальних мережах з приводу стрімкого зростання цін.

Пожежі також вплинули на промислове та енергетичне виробництво. Виробник алмазів De Beers заявив у заяві, що його шахта Gahcho Kue, приблизно за 280 км (170 миль) на північний схід від Єллоунайфа, продовжує працювати, хоча ряд працівників з навколишніх громад були евакуйовані.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що вирушить на Гаваї, які постраждали від сильних пожеж, як тільки зможе. Водночас американці розкритикували Байдена за те, що він довго не реагував на подію.