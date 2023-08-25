Нардепи збирають підписи, щоб заборонити Московську церкву в Україні

За словами нардепки Клименко, заборона УПЦ МП «це давно вже не питання релігії, а питання національної безпеки для України»

У День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Профільний комітет підтримав три законопроєкти щодо питання заборони УПЦ МП: один урядовий, другий, де ключовим автором є Микола Княжицький від «ЄC» та третій, який подав голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики нардеп від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв.

Зокрема, збір підписів розпочала народна депутатка від «Голосу» Юлія Клименко. Вона зазначила, що заборона УПЦ МП «це давно вже не питання релігії, а питання національної безпеки для України».

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Збір підписів розпочала народна депутатка від «Голосу» Юлія Клименко фото: Рух «Чесно»

«Або ми заборонимо Московську «церкву» у цьому скликанні, або вона мімікрує та реінкарнується в наступному скликанні всілякими Новінськими та Трофімовими», – наголошує Клименко.

Нагадаємо, на початку 2023 року народні депутати звернулися до спікера з вимогою внести в зал законопроєкти, які стосуються зокрема позбавлення мандатів депутатів місцевих раз із заборонених партій. Станом на 25 серпня Руслан Стефанчук не відреагував на звернення колег.

Рух «Чесно» опублікував список народних депутатів, які станом на 24 серпня 2023 року підписали звернення до голови Верховної Ради з проханням розглянути законопроєкти щодо ліквідації УПЦ МП.

Клименко Ю. Л. Васильченко Г. І. Бобровська С. А Костенко Р.В. Лозинський Р.М. Железняк Я. І. Хлапук М.М. Дунда О.А. Гузь І. В. Рущишин Я. І. Юрчишин Я. Р. Осадчук А. П. Стефанишина А.О. Устінова О.Ю. Піпа Н. Р. Рудик К.О. Рахманін С.І. Грищук Р. П. Батенко Т. І. Білозір Л.М. Кучер М.І. Бакунець П.А. Дубневич Я.В. Люшняк М.В. Кіт А. Б. Приходько Б.В. Кулініч О. І Поляк В.М. Тістик Р. Я. Клочко А.А. Геращенко І.В. Іонова М.М. Павленко Р.М. Порошенко П.О. Климпуш-Цинцадзе І.О. Герасимов А. В. Бондар М.Л. В’ятрович В.М. Совсун І.Р. Жупанин А.В. Цабаль В.В. Шараськін А.А. Княжицький М.Л. Никорак І.П. Саврасов М. В. Кубів С.І. Фріз І.В. Арʼєв В.І. Крулько І.І. Кучеренко О.Ю. Цимбалюк М.М. Соболєв С. В. Мезенцева М.С. Пушкаренко А.М. Аліксійчук О.В. Прощук Е.П. Короленко В.Ю. Нальотов Д.О. Зуб В.О. Микиша Д.С. Лаба М.М. Любота Д.В. Кузнєцов О.О. Заславський Ю.І. Безгін В.Ю. Струневич В.О. Стернійчук В.О. Богданець А.В. Заблоцький М.Б Кривошеєв І.С. Богуцька Є.П. Вірастюк В. Я. Овчинникова Ю.Ю. Боблях А.Р Мокан В.І. Захарченко В.В. Васюк О.О. Гузенко М.В. Фріс І.П. Матусевич О.Б. Тищенко М.М. Загоруйко А. Л. Василів І.В. Мандзій С.В. Бондаренко О.В. Літвінов О.М. Арсенюк О.О. Подгорна В.В. Циба Т.В. Гевко В.Л. Дануца О.А. Веніславський Ф.В. Шуляк О.О. Маріковський О.В. Галайчук В.С. Санченко О.В. Войцехівський В.О. Ковальов А.В. Калаур І.Р. Кравчук Є.М. Потураєв М.Р. Кінзбурська В.О. Лічман Г.В. Яременко Б. В. Нагорняк С.В. Тарасенко Т.П. Костюк А.В. Гурін Д.О. Салійчук О.В. Бабак С.В. Чорний Д. С. Третякова Г.М. Качура О.А. Михайлюк Г.О. Шкрум А.І. Гончаренко О.О. Южаніна Н.П. Сюмар В.П. Федина С.Р. Наливайченко В.О. Волинець М.Я. Василенко Л.В. Синютка О.М.

Зазначимо, підпис двох політиків не вдалося ідентифікувати з огляду на почерк.

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Нагадаємо, народні депутати зареєстрували 11 законопроєктів, які унеможливлюють роботу Московської церкви в Україні. Проте у Верховній Раді є депутати, які активно лобіюють інтереси УПЦ Московського патріархату.

До слова, причина, чому Верховна Рада не може вирішити питання із забороною Московської церкви в Україні – це критична кількість «богобоязних» депутатів, які шантажують голову моновладної партії «Слуга народу» Давида Арахамію.