Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандал у соцмережах: екснардеп порівняв жінок-поліцейських із повіями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал у соцмережах: екснардеп порівняв жінок-поліцейських із повіями
Екснардеп Кириленко вважає, що жінки в екіпажі патрульної поліції потрібні для того, щоб напарнику «не треба було користуватися послугами повій під час роботи»
фото з відкритих джерел

Колишній народний депутат сьомого скликання Павло Кириленко вважає, що жінкам не місце в екіпажі патрульної поліції

Колишній народний депутат сьомого скликання від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Павло Кириленко розкритикував жінок у поліції. Зокрема, чоловік вважає, що жінкам не місце поруч з чоловіками в екіпажі патрульної поліції та не вважає їх там корисними. Про це він написав у Facebook.

Колишній народний депутат сьомого скликання Павло Кириленко вважає, що жінкам не місце в екіпажі патрульної поліції
Колишній народний депутат сьомого скликання Павло Кириленко вважає, що жінкам не місце в екіпажі патрульної поліції
фото: скріншот

«Ну візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква – «Главком»). Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи?» – каже Кириленко.

Чоловік додав, що поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, відкрив вогонь на ураження тільки тому, що «не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці».

«Цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять», – написав Кириленко.

За словами екснардепа, з часів так званої реформи МВС, прийняття закону «Про Національну поліцію» та створення патрульної поліції кількість ДТП та злочинів в Україні не зменшилася, а кожного року тільки зростала.

«Якщо раніше менти в Україні боялися будь-якого розголосу своїх зловживань та радикалізованого суспільства, то після 2015 з патрульної поліції нова ліволіберальна влада зробила по суті «священну корову» зі значно більшими повноваженнями. Тепер виявляється поліція не може бути злочинним органом, бо ж вона оновилася в наслідок Майдану, піддавати сумніву дії якого – це вже державний злочин. Насправді ж вся структура української влади, а з нею і правоохоронні органи були перебудовані після «Майдану» за лівацьким дегенеративним світоглядом», – пояснив чоловік.

Також екснардеп Кириленко вважає, що якщо повернути міліцію за часів другого президента України Леоніда Кучми та зрадника-втікача четвертого президента Віктора Януковича, то «злочинності стане в рази менше, а справедливості більше».

Відтак, на допис екснардепа відреагувала неабияка кількість користувачок.

Користувачки соцмереж відреагували на допис екснардепа
Користувачки соцмереж відреагували на допис екснардепа
фото: скріншот
Користувачки соцмереж відреагували на допис екснардепа
Користувачки соцмереж відреагували на допис екснардепа
фото: скріншот

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. 

Також правоохоронці виявили алкоголь у  крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі. 

Теги: депутат поліція жінка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Капітолії поліція США шукає озброєного чоловіка
Сенат США евакуювався через можливу стрілянину
2 серпня, 23:51
Нардеп подав до Верховної Ради заяву про складання мандату
Скандал із Холодовим: нардепа виключено із партії «Слуга народу»
31 липня, 19:37
Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату 31 липня
«Слуга» Холодов пояснив, чому складає депутатські повноваження
1 серпня, 21:31
Автори ініціативи наголошують, що запропоновані зміни ніяким чином не стосуватимуться поширення чи виробництва дитячої порнографії
Легалізація порнографії. Нардепи збирають підписи під законопроєктом
15 серпня, 10:36
Із Дар’єю Філіп’євою попрощалися у центрі Києва
У Києві попрощалися парамедикинею Дар’єю Філіп’євою «Блискавкою»
12 серпня, 15:44
Обмеження забороняють в’їзд до міста та пересування по ньому транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни
У Києві через спеку введено обмеження на рух вантажівок
14 серпня, 17:10
Микола Тарарін йшов №147 по списку «Слуги народу» на виборах у Раду 2019 року
У Верховній Раді з’явився новий депутат – адвокат «95 кварталу»
16 серпня, 10:11
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр
Ракетний удар по Чернігову: поліція уточнила кількість поранених
20 серпня, 02:32
Поліція Варшави спростувала поширений у ЗМІ фейк
Скандал у Польщі: поліція спростувала фейк про «бійку поляків із українцями» у Варшаві
26 серпня, 20:41

Політика

Світова компанія з виробництва зброї відкриє офіс в Україні – Зеленський (відео)
Світова компанія з виробництва зброї відкриє офіс в Україні – Зеленський (відео)
Скандал у соцмережах: екснардеп порівняв жінок-поліцейських із повіями
Скандал у соцмережах: екснардеп порівняв жінок-поліцейських із повіями
Нардеп назвав чиновника, який стане наступним міністром оборони України
Нардеп назвав чиновника, який стане наступним міністром оборони України
Резніков незабаром залишить пост міністра оборони – нардеп
Резніков незабаром залишить пост міністра оборони – нардеп
Навчання на F-16: пілоти ЗСУ вже можуть приступати до льотної підготовки – Залужний
Навчання на F-16: пілоти ЗСУ вже можуть приступати до льотної підготовки – Залужний
Німеччини передала Україні нову партію танків Leopard, радар та безпілотники
Німеччини передала Україні нову партію танків Leopard, радар та безпілотники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
49K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
27K
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
22K
«Нахімічили» з порохом. Фірма з орбіти Пашинського зірвала контракт Міноборони
20K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
16K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту