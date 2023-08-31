Скандал у соцмережах: екснардеп порівняв жінок-поліцейських із повіями

Екснардеп Кириленко вважає, що жінки в екіпажі патрульної поліції потрібні для того, щоб напарнику «не треба було користуватися послугами повій під час роботи»

Колишній народний депутат сьомого скликання Павло Кириленко вважає, що жінкам не місце в екіпажі патрульної поліції

Колишній народний депутат сьомого скликання від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Павло Кириленко розкритикував жінок у поліції. Зокрема, чоловік вважає, що жінкам не місце поруч з чоловіками в екіпажі патрульної поліції та не вважає їх там корисними. Про це він написав у Facebook.

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Колишній народний депутат сьомого скликання Павло Кириленко вважає, що жінкам не місце в екіпажі патрульної поліції фото: скріншот

«Ну візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки – Kinder, Küche, Kirche (Діти, Кухня, Церква – «Главком»). Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи?» – каже Кириленко.

Чоловік додав, що поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, відкрив вогонь на ураження тільки тому, що «не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці».

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«Цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять», – написав Кириленко.

За словами екснардепа, з часів так званої реформи МВС, прийняття закону «Про Національну поліцію» та створення патрульної поліції кількість ДТП та злочинів в Україні не зменшилася, а кожного року тільки зростала.

«Якщо раніше менти в Україні боялися будь-якого розголосу своїх зловживань та радикалізованого суспільства, то після 2015 з патрульної поліції нова ліволіберальна влада зробила по суті «священну корову» зі значно більшими повноваженнями. Тепер виявляється поліція не може бути злочинним органом, бо ж вона оновилася в наслідок Майдану, піддавати сумніву дії якого – це вже державний злочин. Насправді ж вся структура української влади, а з нею і правоохоронні органи були перебудовані після «Майдану» за лівацьким дегенеративним світоглядом», – пояснив чоловік.

Також екснардеп Кириленко вважає, що якщо повернути міліцію за часів другого президента України Леоніда Кучми та зрадника-втікача четвертого президента Віктора Януковича, то «злочинності стане в рази менше, а справедливості більше».

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Відтак, на допис екснардепа відреагувала неабияка кількість користувачок.

Користувачки соцмереж відреагували на допис екснардепа фото: скріншот

Користувачки соцмереж відреагували на допис екснардепа фото: скріншот

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини.

Також правоохоронці виявили алкоголь у крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі.