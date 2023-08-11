Зник у Гарварді? Що відомо про заступника Кличка, який не повернувся з відпустки

Усов не повернувся на Батьківщину після навчання в американському університеті

Рішення про виїзд чиновника було ухвалено за згодою голови КМДА, а профільний підрозділ Міноборони підписав спеціальний дозвіл на перетин українського кордону

Екснардеп, депутат Київської міської ради та заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов зник із публічного простору – ймовірно, він досі у США, куди виїхав понад рік тому на навчання. Посадовець не з'являється на робочому місці, бо ще з минулого літа у відпустці. У Київській держадміністрації на запитання «Главкома» щодо місцеперебування та діяльності їхнього працівника відповіли, що не знають, чи Усов в Україні.

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Крім того, пресслужба відмовилися дати контакти його секретарів, а замість відповідей на питання про Усова та його роботу в держадміністрації – порадили написати йому у соцмережах.

«Я не знаю, де наразі перебуває Усов. Напишіть йому у Facebook», – повторила декілька разів працівниця пресслужби.

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«Главком» також намагався звʼязатися з політиком, проте так і не отримав відповіді.

Нагадаємо, 5 липня минулого року Костянтин Усов сам повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік.

«Україна буде Зі мною та За мною – на кожній зустрічі. А кожна кооперація, кожне партнерство, які вдасться побудувати, – будуть Для України. Разом зробимо все, щоби московська орда програла. Вірю в ЗСУ. Вірю в наш непереможний народ. Вірю в Україну. Не перемикайтесь. Я повернусь з дечим важливим», – написав 13 місяців тому на своїй сторінці у Facebook Усов. Проте минув рік, і вже навіть більше, а чиновник не повернувся. А допис й узагалі видалив (або ж приховав, залишивши тільки для друзів?).

Допис Усова у Telegram від 5 липня 2022 року скрін: https://t.me/usov_ua

Нині на сторінці заступника Кличка й узагалі немає ніяких дописів, окрім відміток про місця роботи. Так, останнє оновлення датується ще 2021 роком – про початок роботи у КМДА.

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Усов наголосив, що аплікаційні документи у Гарвард подавав ще до повномасштабної війни – у 2021 році. Ці дії були скоординовані з багатьма особами, зокрема і з мером Києва та головою КМДА Віталієм Кличком, який став одним із трьох його рекомендаторів у Гарвард.

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко зі своїм заступником Костянтином Усовим фото: https://t.me/usov_ua

Однак лист про зарахування на Магістратуру з Публічного Управління (MPA) та повідомлення про призначення стипендії на навчання Костянтин Усов отримав від Університету в березні 2022, тобто після повномасштабного вторгнення РФ та запровадження Україні воєнного стану.

Рішення про виїзд депутата було ухвалено після розмов з командою у Київраді, Віталієм Кличком, українським МЗС та посольством США. У Гарварді він повинен був навчатися у період 2022/2023 навчального року.

Усов наголосив, що профільний підрозділ Міноборони України підписав спеціальний дозвіл на перетин українського кордону.

Доки політик нібито навчався в закордонному університеті, він також займав свою посаду заступника Кличка у КМДА, хоч за понад рік Усов жодного разу не зʼявився на робочому місці.

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За шість місяців роботи у 2022 році на посаді заступника очільника КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень нарахували 312 тис. грн. З липня заробітну плату Усову виплачувати припинили. Він взяв відпустку для навчання в Гарварді.

До слова, раніше Усов був студентом факультету публічного управління Гарвардського університету. Зазначимо, політик має і два українські дипломи про вищу освіту – журналіста та юриста.

Зазначимо, на відсутність Усова в Україні вже звернули увагу громадські активісти. «Костя Усов настільки важлива глиба науки, що аж під-час війни поїхав на цілий рік навчатись до Гарвардського університету. До речі, рік навчання вже минув, а Костя так і не повернувся», – написав журналіст Василь Крутчак.

До слова, раніше Усов обіцяв позбавити Київ «маршруточної мафії».