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Шість причин, чому корупцію не можна прирівнювати до держзради

glavcom.ua
Прирівняння корупції до державної зради, навіть лише на час воєнного стану, може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію України
фото з відкритих джерел

«Просте рішення» у вигляді змін до Кримінального кодексу України ніколи не призводили ні до чого хорошого

27 серпня в ефірі одного з українських телеканалів президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати на розгляд парламенту законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Ми переконані, що це дуже погана ідея. Пояснимо, чому.

  1. Боротьба з корупцією – це виклик для України, але не лише для нас. Це проблема для всього світу теж. І тому завжди варто пам’ятати, що лише посиленням відповідальності за корупційні злочини знизити рівень корупції неможливо. Адже системні глобальні проблеми потребують таких самих системних, а не популістичних і точкових, рішень.
  2. Одна з цілей корупційних злочинів – фінансова вигода. Тож ефективно запобігати та боротися з такими правопорушенням варто, прибравши можливості для такої вигоди та забезпечивши невідворотність покарання за ці злочини. Зрештою, досвід країн із найбільш суворим покаранням за корупцію, як, наприклад, Китай, показує, що навіть загроза розстрілу за хабарі не зменшує реальний рівень корупції в країні
  3. Розглядом справ щодо державної зради займаються органи Служби безпеки України, і подібні розслідування – це об’ємна і важка робота. Водночас подібні провадження передбачають безпрецедентні обмеження прав громадян, навіть у разі, коли ідеться суто про підозру в подібних злочинах. І в судах розгляди таких справ тривають теж дуже довго.
  4. При цьому варто нагадати, що СБУ вже були підслідні корупційні злочини. Власне, саме Служба безпеки і розслідувала їх протягом 23 років після здобуття Україною незалежності. Але у 2013 році Україна мала найнижчі показники в Індексі сприйняття корупції – всього 25 балів. Також виникають застереження стосовно здатності СБУ уникати впливу, в тому числі з боку президентської вертикалі, тому аполітичність її розслідувань може бути під питанням. В Україні вже створені антикорупційні інституції, які показали успішний старт і ефективність своєї роботи. Ці органи є незалежними та самостійними, і саме цю незаангажованість треба розвивати, а не жертвувати нею заради швидких і простих рішень. 
  5. Прирівняння корупції до державної зради, навіть лише на час воєнного стану, може негативно вплинути на майбутню євроінтеграцію України. І так само це може погано відбитися на посиленні верховенства права в державі та питанні захисту прав людини. Адже виходить, що іншим шляхом, крім засекречення справ щодо корупції, Україна неспроможна подолати цю проблему.
  6. «Просте рішення» у вигляді змін до КК України ніколи не призводили ні до чого хорошого. Приклад – кримінальна відповідальність за неособисте голосування, де попри виявлені факти жодного нардепа не притягнуто до кримінальної відповідальності. 

Таким чином, подібні ініціативи – це більше про боротьбу з симптомами, а не з хворобою. Корупція – це державна зрада на метафоричному рівні, а не юридичному. Тому цей красивий лозунг вкрай складно впакувати в законодавство таким чином, щоб це не зламало довготривалу і комплексну боротьбу з корупцією в Україні загалом. Бо це системна проблема, яка не має «простих рішень». Україна вже працює в потрібному напрямку, тож не варто сходити з цього шляху задля, здавалося б, швидких, але дуже ризикових рішень. Навіть під час війни.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні Володимир Зеленський Україна державна зрада

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Transparency International Україна

Шість причин, чому корупцію не можна прирівнювати до держзради
Шість причин, чому корупцію не можна прирівнювати до держзради

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