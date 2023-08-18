Експерт розповів, щоб буде з ПВК «Вагнера» у разі їхнього вторгнення

«Вагнерівці», ймовірно, здали важке озброєння на вимогу міністерства оборони країни-агресора Росії після свого провального «заколоту»

У випадку, якщо бойовики з терористичної організації ПВК «Вагнера» вторгнуться на територію Польщі, їх буде розгромлено. Таку заяву зробив колишній командувач військ армії Сполучених Штатів в Європі, відставний генерал Бен Годжес у коментарі Newsweek.

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«Контингент «Вагнера» в Білорусі був би розгромлений польськими військами, якби вони дійсно спробували перетнути кордон», – сказав Бен Годжес.

Його оцінку багато в чому поділяють західні військові аналітики.

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Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос також зазначив, що бойовики «Вагнера», судячи з усього, дійсно здали важке озброєння на вимогу міністерства оборони країни-агресора Росії після свого провального «заколоту». За його словами, немає жодних доказів того, що «вагнерівці» зараз мають бойові машини піхоти, танки, артилерію та будь-яке інше озброєння для «серйозного наступу на збройні сили сусідньої держави».

Нагадаємо, Кремль міг припинити фінансування ПВК «Вагнера». Бойовикам може платити білоруська влада. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з інформацією британської розвідки, ПВК «Вагнер» рухається до процесу скорочення та переформатування, особливо щодо витрат на зарплати.

Після невдалого замаху лідера «вагнерівців» Євгенія Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів. «Є можливість, що Кремль більше не фінансує цю групу. І якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то іншим можливим джерелом платником є білоруська влада», – стверджують британські розвідники. Проте розвідка зазначає, що такі витрати були б «небажаним витоком скромних білоруських ресурсів».