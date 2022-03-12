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    Думки вголос

    Дві причини, чому Росія продовжує війну

    Окупанти на нашій землі стають лише добривом. Та й те, сумнівним - Дві причини, чому Росія продовжує війну
    Окупанти на нашій землі стають лише добривом. Та й те, сумнівним
    з відкритих джерел

    Чи є логіка в російської агресії?

    Розумні люди задають логічне питання: а що Росія взагалі зараз робить? Навіщо це насильство заради насильства? Очевидно, що війну їм вже не виграти, під це просто немає ресурсів – навіщо бомбити лікарні?

    Є два пояснення. Одне прагматичне, а друге психологічне.

    Прагматичне пояснення полягає в тому, що для РФ, як для країни, основною тактикою якої завжди є ексалація, зараз останній вихід вбачається у захопленні України в заручники. Ви нам санкції скасуйте, а ми вам перестанемо Харків руйнувати.

    Вони продають страх, бо більше їм нічого продати. Це навряд чи вийде, але вони стараються.

    Психологічне пояснення полягає в тому, що між центром прийняття рішень (єлдою в бункері) та реальністю лежить, власне, бункер, та команда писарчуків

    У чому взагалі головна проблема довгої та абсолютної влади? Не в тому, що це якось непристойно та на монархію схоже. Проблема в тому, що будь-який довгий режим вироджується. Пов'язано це з тим, що підлеглі вивчають Великого Лідера, його слабкі місця, його психологічні відхилення.

    Найбільш гнучкі з них починають їх підсилювати та грати на них. І от вже за кілька років між лідером та будь-чим знаходиться зграя підлабузників, які співають осанну та не дають оселитися в серці жодних сумнівів щодо власних дій.

    А за рахунок того, що ці люди і стають очима тирана, вони мають владу викривляти йому картину світу: де треба, промовчать, де треба, прикрасять. При цьому виживання цих абсолютно беспринципних людей залежить від задоволення забаганок тирана. Місця «благу країни» в цій системі швидко не залишається.

    Як результат, тиран з'їжджає з катушок, переконаний у власній правоті

    Деякі правителі Персії та Китаю щиро впевнювалися у своїй божественності. Зв'язок з реальністю може бути зовсім втрачений: історія знає і випадки, коли придворні тримали тирана в абсолютному незнанні щодо того, що реально відбувається в країні, і випадки, коли вони досить довго приховували від народу смерть тирана.

    Звісно, у Путіна не Китай епохи Тан, та й сам він не Ахеменід якийсь. Але в нього немає інтернету.

    Він сидить в бункері, та отримує дані зі звітів.

    Ці звіти пишуть люди, добробут яких залежить від того, чи йому звіт сподобається. Навіть при тому, що це люди з конкуруючих угруповань, вони все одно можуть, навіть не домовляючись, робити ці звіти такими, щоб запобігти проблемам для себе.

    А проблеми індіанців шерифа, як відомо, не займають.

    Джерело: блог Віктора Трегубова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін смерть #stoprussia
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    Дві причини, чому Росія продовжує війну