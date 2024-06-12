Як працює пропаганда. Застереження для українців

Треба вміти фільтрувати інформацію, яку ви споживаєте

Приклад з життя, коли українці повелися на російську провокацію

В стрічці вже кілька громадян написали про те, як дуже... повна пані начебто виграла конкурс «Міс Алабама». Звісно, розгорнулася дискусія, крайні позиції в якій можна зазначити як «жирна клуша» та «бодіпозитивна королева» зі взаємними звинуваченнями «печерна людина» та «через вас людство вимирає».

Але є декілька але.

По-перше, жодна бодипозитивна пані не вигравала конкурс краси Міс Алабама. Конкурс краси Міс Алабама в цьому році взагалі виграла така валькірія, що білявіше, фігурніше та блакитноокіше просто нема куди.

Бодипозитивна пані виграла конкурс «National American Miss Alabama». Різниця – ну приблизно як між Національною академією наук України та ГО «Академія характерницьких наук». Більш того, друге – взагалі не конкурс краси, а скоріше конкурс талантів, де й обмежень по віку немає.

Чому ж наші співгромадяни сприйняли цю новину саме так?

Тому що саме так її подали російські ресурси. Саме з тими фотографіями, які так розійшлися.

– Неправда – скаже зараз співгромадянин, – я російські ресурси взагалі не читаю.

Правильно, співгромадянине. Ти побачив її в того свого френда, хто читає, а він побачив в якомусь комьюніті, що стрічка ФБ винесла, а там...

Так воно і працює.

А чому ж ти, співгромадянине, не плюнув каку?

Бо воно співпало з твоїми уявленнями, емоціями та побоюваннями. Ти теж зацікавлений цією темою та так чи інакше до неї емоційно залучений.

Тож не дивуйся, співгромадянине, коли, наприклад, так само наживки ковтає хтось на Заході, і, наприклад, починає вірити, що українські біженці – це те саме, що мексиканські чи пакістанські. Адже він такий же, як і ми.