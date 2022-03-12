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    Олександр Усик створив лінію спортивного одягу «Руки геть від України!»

    Усик почав продаж футболок, щоб допомогти жителям України - Олександр Усик створив лінію спортивного одягу «Руки геть від України!»

    Усик почав продаж футболок, щоб допомогти жителям України

    Фото: sport.ua

    Весь прибуток від продажу футболок піде на благодійні цілі

    Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик крім того, що захищає Україну у війні проти російських агресорів у територіальною обороні, вирішив допомогти своїй країні фінансово, – повідомляє Sport.ua.

    Боксер представив футболку, купивши яку ви можете підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

    «Ми створили лімітовану лінію одягу «Руки геть від України!» для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги. Весь прибуток піде на благодійні цілі», – сказав Усик.

    Нагадаємо, що Олександр Усик дав інтерв'ю журналісту CNN, у якому зізнався, що готовий убивати російських загарбників.

    На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше – 75 тис. грн. На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових.

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    Теги: спорт війна гроші Олександр Усик
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    Олександр Усик створив лінію спортивного одягу «Руки геть від України!»