Олександр Усик створив лінію спортивного одягу «Руки геть від України!»

Весь прибуток від продажу футболок піде на благодійні цілі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик крім того, що захищає Україну у війні проти російських агресорів у територіальною обороні, вирішив допомогти своїй країні фінансово, – повідомляє Sport.ua.

Боксер представив футболку, купивши яку ви можете підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

«Ми створили лімітовану лінію одягу «Руки геть від України!» для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги. Весь прибуток піде на благодійні цілі», – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик дав інтерв'ю журналісту CNN, у якому зізнався, що готовий убивати російських загарбників.

На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше – 75 тис. грн. На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових.