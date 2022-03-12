Олександр Усик створив лінію спортивного одягу «Руки геть від України!»
Усик почав продаж футболок, щоб допомогти жителям України
Весь прибуток від продажу футболок піде на благодійні цілі
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик крім того, що захищає Україну у війні проти російських агресорів у територіальною обороні, вирішив допомогти своїй країні фінансово, – повідомляє Sport.ua.
Боксер представив футболку, купивши яку ви можете підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.
«Ми створили лімітовану лінію одягу «Руки геть від України!» для підтримки українців, які перебувають у небезпеці та потребують екстреної допомоги. Весь прибуток піде на благодійні цілі», – сказав Усик.
Нагадаємо, що Олександр Усик дав інтерв'ю журналісту CNN, у якому зізнався, що готовий убивати російських загарбників.
На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше – 75 тис. грн. На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових.
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