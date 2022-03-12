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    Найгірше падіння з 90-х: Росія втратила $30 млрд річного ВВП через війну в Україні

    Падіння курсу рубля призводить до зростання інфляції - Найгірше падіння з 90-х: Росія втратила $30 млрд річного ВВП через війну в Україні
    Падіння курсу рубля призводить до зростання інфляції
    фото з відкритих джерел

    Рубль втратив близько 37% своєї вартості, що є найгіршим показником цього року у світі

    Із моменту вторгнення Росії в Україну економіка країни зазнала найгіршого падіння з 90-х : внутрішній валовий продукт уже скоротився на $30 млрд, або 9% у 2022 році, повідомляє Bloomberg.

    Видання пояснює, що Росія втратила понад $30 млрд із річного ВВП, виходячи з торішніх цін.

    «Початковий прогноз Bloomberg полягає в тому, що річний ВВП Росії впаде приблизно на 9% у 2022 році», – пише видання.

    Західні санкції вже вплинули на спад виробництва в країні приблизно на 2% – падіння, що можна порівняти з річним скороченням під час пандемії 2020 року.

    До того ж, Росія наближається до одного з найбільших сплесків інфляції в цьому столітті, і ризик дефіциту спонукає уряд запроваджувати обмеження на експорт, повідомляє Bloomberg.

    Попри контроль над рухом капіталу й найбільше зростання відсоткових ставок майже за два десятиліття, рубль втратив близько 37% своєї вартості, що є найгіршим показником цього року у світі.

    «Росія рухається до «глибокої рецесії», коли падіння курсу рубля призводить до зростання інфляції та серйозного зниження купівельної спроможності населення Росії», – заявила гендиректорка МВФ Крісталіна Георгієва журналістам.

    9 березня Fitch Ratings знизив довгостроковий рейтинг дефолту Росії до рівня «С» – дефолт неминучий.

    Нагадаємо, російський рубль продовжив падіння. Центробанк підвищив вартість долара до 120,38 рублів - це на 4 рублі 29 копійок вище, ніж учора.

    Курс долара в Росії у банках становить близько 250-300 рублів, тобто вчетверо вище, ніж до війни.

    В РФ формуються чорні валютні ринки: і готівковий, і безготівковий. У мережі з'являються пропозиції про продаж готівкових доларів і євро. Курс дуже відрізняється від офіційного.

    Теги: Росія МВФ економіка санкції експорт рейтинг ВВП уряд дефолт населення час
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    Найгірше падіння з 90-х: Росія втратила $30 млрд річного ВВП через війну в Україні