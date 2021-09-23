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    Думки вголос

    Чому діяльність капеланів у військах досі законодавчо не врегульована?

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

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    Капелани з провідних церков України були разом з нашими воїнами з перших днів війни - Чому діяльність капеланів у військах досі законодавчо не врегульована?
    Капелани з провідних церков України були разом з нашими воїнами з перших днів війни

    Верховна Рада має голосувати за Закон «Про службу військового капеланства» №4626 у другому читанні і в цілому. Від цього залежить, чи отримають військові капелани офіційний статус.

    Українська армія, на відміну від російської, для виконання своїх обов‘язків із захисту своєї країни, має потужну мотивацію та міцний духовний стрижень.

    У важкі часи 2014 року разом з охопившим всю країну добровольчим, волонтерським, піднявся і капеланський рух. Капелани з провідних церков України були разом з нашими воїнами з перших днів війни, зміцнюючи дух нашої армії та віру в нашу перемогу. Їх служіння стало потужною духовною зброю, якої немає в російській армії. Разом з тим, діяльність капеланів у військах і досі законодавчо не врегульована. Третій рік поспіль в парламенті зволікають з прийняттям закону, основні позиції якого були визначені ще в 2017-2018 роках.

    Є всі підстави для того, щоб на цьому сесійному тижні ухвалити Закон «Про службу військового капеланства» №4626 у другому читанні і в цілому.

    Одним із ключових питань цього закону, у зв‘язку із чим антиукраїнські сили штучно зволікають з його ухваленням, – є положення що капеланами у ЗСУ не можуть бути представники церков та релігійних організацій, які мають керівні органи на території держави-агресора. Ця позиція повністю відповідає інтересам національної безпеки України. Саме тому, п‘ята колона намагається заблокувати розгляд та ухвалення цього питання.

    Впевнений, що у Верховній Раді знайдеться депутатська більшість, яка найближчими днями поставить крапку в цьому питанні, підтримавши закон про військових капеланів у редакції, що відповідає нашим національним інтересам!

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: церква ЗСУ армія капелан
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    Чому діяльність капеланів у військах досі законодавчо не врегульована?