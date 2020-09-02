Тимошенко вийшла на зв'язок і розказала про свій стан



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Юлія Тимошенко захворіла ще 23 серпня

Політик написала, що «кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя»

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, повідомила, що кризовий стан хвороби нарешті вдалося пережити. Політик поступово починає повертатися до нормального життя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, вона подякувала усім, хто її лікував та допомогав, передаючи ліки й поради по лікуванню.

«Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою. Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть за дитячі іграшки», – додає Тимошенко.

Політик також зазначила, що хвороба допомогла їй усвідомити, як багато тих, кому вона небайдужа.

«Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці й мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля», – резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, що у Юлії Тимошенко виявили коронавірус.

Також, Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень. Її стан був стабільно тяжким.