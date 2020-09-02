Кличко розповів, скільки тестувань на коронавірус уже зроблено в Києві



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У столиці збільшується кількість тестувань на коронавірус

1 вересня мобільні бригади медиків відібрали понад 900 зразків для аналізу на коронавірус

Показник тестування на коронавірус у Києві - найвищий в Україні і становить 210 тестів на 100 тисяч людей. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Через те, що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу, відповідно – збільшується кількість тестувань», - сказав він.

Кличко зазначив, що всього в комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджено понад 99 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. Методом ІФА – на виявлення антитіл - зробили понад 17,5 тисяч тестів.

Зразки досліджують також і у приватних та державних клініках.

«Продовжують активно працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на Covid-19 у пацієнтів удома. Тільки 1 вересня бригадами відібрано 923 зразки. А всього з початку роботи мобільних бригад – понад 58 тисяч», - повідомив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Як повідомлялося, минулої доби в Києві у 332 мешканців столиці виявили захворювання на коронавірус, п'ятеро хворих померли.

Різко збільшилася і кількість госпіталізованих, до лікарень столиці потрапили 75 хворих на коронавірус.

Як пояснив Кличко, в Києві побільшало летальних випадків від Covid-19, оскільки різко зросла кількість хворих, зокрема, тих, хто госпіталізований і перебуває у важкому стані.