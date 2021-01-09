Майдан ніколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР
Демократам, патріотам та державникам час збирати каміння і будувати потужне об‘єднання
Шокуючі події захоплення американського Конгресу викликали радість у проросійських та антидемократичних колах України.
«Ось вам Майдан!» – кажуть вони.
«Крах американської демократії» – додають інші.
Неправда!
Майдан ныколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР.
Ми всіляко оберігали парламент як єдину площадку прийняття легітимних політичних рішень.
І навпаки – саме проросійські сили в Криму, Донецьку і Луганську відразу захоплювали держадміністрації, приміщення увс та усбу.
Так що, панове, якщо проводити паралелі – то у Вашингтоні була спроба реалізувати Антимайдан з його Гобліном, Топазом, Моторолою і подібними персонажами.
Тотальна, необгрунтована реаліями, націлена на не дуже грамотний електорат, пропаганда через твіттер, росЗМІ, чи відосики призводить до спроб антидемократичного путчу.
Так було в Криму і на Донбасі.
Так спробували радикальні трампісти у Вашингтоні.
Але американська демократія виявилася сильною. Обидві партії – і демократи на чолі з обраним Президентом Байденом, і республіканці на чолі з віце- Президентом Пенсом та главою республіканців у Сенаті Макконелом - змогли спільно зупинити кризу. Національні інтереси виявилися важливішіми за партійну різницю.
Це – добрий приклад для всього демократичного світу, який стикається з усе наростаючим тиском популістів і тоталітаристів.
Особливо – для України.
Демократам, патріотам та державникам час збирати каміння і будувати потужне об‘єднання.
Для перемоги над Зе і Ме.
Джерело: блог Юрія Луценка