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    Думки вголос

    Майдан ніколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР

    • Юрій Луценко
    • Розсилка
    Майдан ніколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР

    Демократам, патріотам та державникам час збирати каміння і будувати потужне об‘єднання

    Шокуючі події захоплення американського Конгресу викликали радість у проросійських та антидемократичних колах України.

    «Ось вам Майдан!» – кажуть вони.

    «Крах американської демократії» – додають інші.

    Неправда!

    Майдан ныколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР.

    Ми всіляко оберігали парламент як єдину площадку прийняття легітимних політичних рішень.
    І навпаки – саме проросійські сили в Криму, Донецьку і Луганську відразу захоплювали держадміністрації, приміщення увс та усбу.

    Так що, панове, якщо проводити паралелі – то у Вашингтоні була спроба реалізувати Антимайдан з його Гобліном, Топазом, Моторолою і подібними персонажами.

    Тотальна, необгрунтована реаліями, націлена на не дуже грамотний електорат, пропаганда через твіттер, росЗМІ, чи відосики призводить до спроб антидемократичного путчу.

    Так було в Криму і на Донбасі.

    Так спробували радикальні трампісти у Вашингтоні.

    Але американська демократія виявилася сильною. Обидві партії – і демократи на чолі з обраним Президентом Байденом, і республіканці на чолі з віце- Президентом Пенсом та главою республіканців у Сенаті Макконелом - змогли спільно зупинити кризу. Національні інтереси виявилися важливішіми за партійну різницю.

    Це – добрий приклад для всього демократичного світу, який стикається з усе наростаючим тиском популістів і тоталітаристів.

    Особливо – для України.

    Демократам, патріотам та державникам час збирати каміння і будувати потужне об‘єднання.

    Для перемоги над Зе і Ме.

     Читайте також: Штурм Конгресу. Це – не кіно

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Небесна сотня (Євромайдан) партії демократія парламент
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