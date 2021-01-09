Майдан ніколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР

Демократам, патріотам та державникам час збирати каміння і будувати потужне об‘єднання

Шокуючі події захоплення американського Конгресу викликали радість у проросійських та антидемократичних колах України.

«Ось вам Майдан!» – кажуть вони.

«Крах американської демократії» – додають інші.

Неправда!

Майдан ныколи не захоплював ні АП, ні КМ, ні ВР.

Ми всіляко оберігали парламент як єдину площадку прийняття легітимних політичних рішень.

І навпаки – саме проросійські сили в Криму, Донецьку і Луганську відразу захоплювали держадміністрації, приміщення увс та усбу.

Так що, панове, якщо проводити паралелі – то у Вашингтоні була спроба реалізувати Антимайдан з його Гобліном, Топазом, Моторолою і подібними персонажами.

Тотальна, необгрунтована реаліями, націлена на не дуже грамотний електорат, пропаганда через твіттер, росЗМІ, чи відосики призводить до спроб антидемократичного путчу.

Так було в Криму і на Донбасі.

Так спробували радикальні трампісти у Вашингтоні.

Але американська демократія виявилася сильною. Обидві партії – і демократи на чолі з обраним Президентом Байденом, і республіканці на чолі з віце- Президентом Пенсом та главою республіканців у Сенаті Макконелом - змогли спільно зупинити кризу. Національні інтереси виявилися важливішіми за партійну різницю.

Це – добрий приклад для всього демократичного світу, який стикається з усе наростаючим тиском популістів і тоталітаристів.

Особливо – для України.

Демократам, патріотам та державникам час збирати каміння і будувати потужне об‘єднання.

Для перемоги над Зе і Ме.

Джерело: блог Юрія Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.