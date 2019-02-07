«Нам все ще не вистачає часу договорити про все». До Дня народження Ірини Луценко

Юрій Луценко Генеральний прокурор України

Юрій Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Луценко

«Бляяяяяяяха, я люблю мою Ірину. З Днем народження!»

Восени 1986 добігала кінця моя солдатська служба. Не дивлячись на військову кафедру, тоді нас всіх загребли в Армію на 2 роки - бо демографічна яма, діти дітей війни.

У кінці серпня я випросив 2 дні відгулу, щоб написати заяву і поселитися в гуртожиток Львівського Політеху на 4 курс.

Гуртожиток був порожній. Щоб десь переночувати, зловив якогось переляканого першокурсника і напросився до нього на вечерю.

По телевізору йшло Сан-Ремо, найголовніше на ті радянські роки вікно в західну муз естраду. І тут в кімнату зайшла дівчина з сусідньої кімнати, шукала солі.

Солі не було. Був я.

Так ми познайомилися з Іриною.

Пройшов концерт.

З‘їли її вечерю.

Перевалило за північ.

Я пішов з нею мити посуд.

До ранку говорили про Львів, про Хемінгуея, про Челентано, про Колумба, про династію Тан, про квантову фізику, про .... всевсевсе.

О восьмій я попрощався. Поцілував у щочку.

А вона сказала: Бляяяяяха, я думала ти будеш приставати. А ти всю ніч говорив.

Приходь ще.

Через понад 30 років нам все ще не вистачає часу договорити про все.

Бляяяяяяяха, я люблю мою Ірину.

З Днем народження!

Джерело: блог Юрія Луценка

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