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    Думки вголос

    «Нам все ще не вистачає часу договорити про все». До Дня народження Ірини Луценко

    • Юрій Луценко

      Генеральний прокурор України

    • Розсилка
    Ірина Луценко - «Нам все ще не вистачає часу договорити про все». До Дня народження Ірини Луценко
    Ірина Луценко

    «Бляяяяяяяха, я люблю мою Ірину. З Днем народження!»

    Восени 1986 добігала кінця моя солдатська служба. Не дивлячись на військову кафедру, тоді нас всіх загребли в Армію на 2 роки - бо демографічна яма, діти дітей війни. 

    У кінці серпня я випросив 2 дні відгулу, щоб написати заяву і поселитися в гуртожиток Львівського Політеху на 4 курс. 

    Гуртожиток був порожній. Щоб десь переночувати, зловив якогось переляканого першокурсника і напросився до нього на вечерю. 

    По телевізору йшло Сан-Ремо, найголовніше на ті радянські роки вікно в західну муз естраду. І тут в кімнату зайшла дівчина з сусідньої кімнати, шукала солі. 

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    Солі не було. Був я. 

    Так ми познайомилися з Іриною. 

    Пройшов концерт. 

    З‘їли її вечерю. 

    Перевалило за північ. 

    Я пішов з нею мити посуд. 

    До ранку говорили про Львів, про Хемінгуея, про Челентано, про Колумба, про династію Тан, про квантову фізику, про .... всевсевсе. 

    О восьмій я попрощався. Поцілував у щочку. 

    А вона сказала: Бляяяяяха, я думала ти будеш приставати. А ти всю ніч говорив. 

    Приходь ще.

    Через понад 30 років нам все ще не вистачає часу договорити про все. 

    Бляяяяяяяха, я люблю мою Ірину. 

    З Днем народження!

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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