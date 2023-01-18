Пам'яті Євгена Єніна

Щирі співчуття дружині, рідним, друзям усіх, хто загинув сьогодні

Сьогодні розбився гвинтокрил з керівництвом МВС на борту. При падінні транспорту на дитсадок загинули діти.

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Серед загиблих – Женя Єнін, мій близький товариш.

В 2016 я подзвонив йому в Рим, де він працював у посольстві, і запропонував прибути на ранок в ГПУ. «З білетом в один кінець» – пожартував тоді я. Компетентний, енергійний, патріотичний, пронатівський – він став наймолодшим заступником Генпрокурора. Рівень міжнародного партнерства різко покращився. В конфіскації 4 млрд дол злочинних активів за період роботи нашої команди – його величезний вклад.

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Але для мене Женя став не просто ефективним керівником, а близьким товаришем. Він був відкритим і не бронзовим, щирим і веселим. Фактично він став лідером молодої генерації прокурорів, а у вільний час – душею компанії.

Після зміни влади Женя не став демонстративним перевертнем і поважав Порошенка та його команду. Цю принципову лінію він тримав до останнього дня.

Запрошення на посаду першого зама МВС стало несподіваним. А Женя, як і я у свій час, любив виклики. Він умів вчитися і я йому години три розповідав, що його чекає. Правда, ми не знали, що нас чекає війна.

Женя був першим, хто допоміг моїй роті тоді ще абсолютно недоступним Старлінком, не раз приїжджав на лінію оборони Києва.

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Пізніше саме він став двигуном створення підрозділу ударних дронів Нацгвардії. Він так гордився 20 знищеними танками тільки за цей рік!

Ми радили один одному, які книжки почитати, які фільми переглянути і в які музеї зайти. Женя вмів і любив жартувати, в тому числі – рідкісна для чиновників риса – жартував над собою і навіть над вищим керівництвом.

Більше всього Женя любив дружину Людмилу, гордився нею, завжди підкреслював, що для нього, уродженця Дніпра, дружина з Волині дала імпульс говорити і мислити по українськи.

Жені не стало. Я дізнався про це в окопі. Він часто дзвонив мені сюди. Тепер ще один номер в телефоні кровоточить.

На душі – вирва найбільшого калібру.

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Щирі співчуття дружині, рідним, друзям усіх, хто загинув сьогодні.