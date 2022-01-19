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    Путін шантажує Захід власним самогубством

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін вважає, що його дійсно бояться - Путін шантажує Захід власним самогубством
    Путін вважає, що його дійсно бояться

    Західні політики погані психологи

    Мовою оригіналу

    Парадокс

    Путин шантажирует Запад собственным самоубийством, а хор западных политиков- психотерапевтов уговаривает его не прыгать с балкона на головы прохожим.

    Если бы американцы и европейцы действительно были русофобами, они бы сейчас не пытались удержать Россию от полномасштабной войны против украинского соседа, а с удовольствием смотрели, как она собирается сломать себе на этой войне шею.

    Современный европейский идеалистический пацифизм заслуживает уважения, но не эффективен. Псих у власти думает, что его действительно боятся. И это подзадоривает на «подвиги».

    Западные политики плохие психологи.

    Привести истерика в чувства можно, только сказав ему: прыгай, прыгай, мир станет чище, когда ты грохнешься.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія війна Путін путінський режим
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    Путін шантажує Захід власним самогубством