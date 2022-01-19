Росія завжди готова скористатися внутрішніми чварами українців
Для того щоб спрогнозувати майбутнє інколи достатньо просто гарно подивитись у минуле
Історія як колесо – часто повторюється. І те що ми бачимо сьогодні вже було приблизно сто років тому… У тому числі російсько-українська війна.
Уявімо що ми зараз разом стоїмо 104 роки тому (!!!) 18 січня 1918 року в Бахмачі. Перед нашими очима Муравйов, який вишикував 5000 російських матросів. Він стоїть, трохи п’яний, розмахуючи наганом і з осоловілими очим говорить чотири речі:
Ми всє усталі, но должни ити на Киев
Ми должни уничтожить и не оставить каменя на каменя на рассадичестве гайдамаччине
Нечего бояться кровопускання
Ми всех перестреляем и будем вознаграждени
Саме так, 1034 роки тому починалась чергова україно-російська війна. Саме тоді через внутрішні чвари ми її програли і головорізи Муравйова увірвались до Києва. По дорозі – вони вбили студентів коло Крут... Бо регулярна армія (точніше ті не великі загони, які лишились вірними Центральній раді) – придушували повстання на заводі Арсенал.
Тож кожного разу говорячи про толерантність, памятайте як 104 роки тому, коли Муравйов увірвався до Києва, росіяни вбивали всіх хто розмовляв українською мовою. У Маріїнському парку було знищено декілька тисяч киян тільки за те, що вони хотіли побудувати незалежну Україну.
Висновків не буде.
Просто пам’ятаймо – нашими внутрішніми чварами завжди користуються вороги. Першим з яких Росія
Пройшло 104 роки – нічого не змінилось.
Тоді політики програли державу. Зараз ми не маємо право повторити цю помилку. Тримаймося разом. Тримаймо країну
Час змінився. Ворог – ні.
Джерело: блог Віктора Тарана