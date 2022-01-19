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    Думки вголос

    Росія завжди готова скористатися внутрішніми чварами українців

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська армія, цього разу, єдина - Росія завжди готова скористатися внутрішніми чварами українців
    Українська армія, цього разу, єдина
    фото:

    Для того щоб спрогнозувати майбутнє інколи достатньо просто гарно подивитись у минуле

    Історія як колесо – часто повторюється. І те що ми бачимо сьогодні вже було приблизно сто років тому… У тому числі російсько-українська війна.

    Уявімо що ми зараз разом стоїмо 104 роки тому (!!!) 18 січня 1918 року в Бахмачі. Перед нашими очима Муравйов, який вишикував 5000 російських матросів. Він стоїть, трохи п’яний, розмахуючи наганом і з осоловілими очим говорить чотири речі:

    Ми всє усталі, но должни ити на Киев

    Ми должни уничтожить и не оставить каменя на каменя на рассадичестве гайдамаччине

    Нечего бояться кровопускання

    Ми всех перестреляем и будем вознаграждени

    Саме так, 1034 роки тому починалась чергова україно-російська війна. Саме тоді через внутрішні чвари ми її програли і головорізи Муравйова увірвались до Києва. По дорозі – вони вбили студентів коло Крут... Бо регулярна армія (точніше ті не великі загони, які лишились вірними Центральній раді) – придушували повстання на заводі Арсенал.

    Тож кожного разу говорячи про толерантність, памятайте як 104 роки тому, коли Муравйов увірвався до Києва, росіяни вбивали всіх хто розмовляв українською мовою. У Маріїнському парку було знищено декілька тисяч киян тільки за те, що вони хотіли побудувати незалежну Україну.

    Висновків не буде.

    Просто пам’ятаймо – нашими внутрішніми чварами завжди користуються вороги. Першим з яких Росія

    Пройшло 104 роки – нічого не змінилось.

    Тоді політики програли державу. Зараз ми не маємо право повторити цю помилку. Тримаймося разом. Тримаймо країну

    Час змінився. Ворог – ні.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: Київ історія армія війна Україна
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    Росія завжди готова скористатися внутрішніми чварами українців