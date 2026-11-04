Трамп погодився прийняти результати виборів незалежно від переможця

Американський президент заявив про готовність співпрацювати з демократами навіть у разі втрати республіканцями контролю над Конгресом

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прийняти результати проміжних виборів до Конгресу незалежно від того, яка партія здобуде перемогу. Американський лідер також висловив готовність співпрацювати з демократами на тлі попередніх результатів голосування, які свідчать про можливу втрату республіканцями контролю над обома палатами парламенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

«Я абсолютно готовий прийняти ці результати», – заявив Трамп в інтерв'ю американському виданню.

Президент США наголосив, що готовий працювати з представниками Демократичної партії, якщо вони отримають більшість у Конгресі. За його словами, політичні розбіжності не повинні унеможливлювати досягнення домовленостей.

«Ми працюватимемо з демократами і, знаєте, з нетерпінням чекатимемо на співпрацю з ними. Ми, ймовірно, зможемо про щось домовитися», – сказав американський лідер.

Водночас Трамп пояснив невдачі республіканських кандидатів тим, що особисто не брав участі у виборах. На його думку, відсутність його прізвища у виборчих бюлетенях негативно позначилася на результатах Республіканської партії.

Попри попередні результати голосування, президент наголосив, що не шкодує про підтримку окремих кандидатів. Зокрема, він згадав Дарлін Грем, яка, за інформацією видання, програла вибори в Південній Кароліні, та генерального прокурора Техасу Кена Пакстона, який поступався супернику в боротьбі за місце в Сенаті.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.