Сі Цзіньпін розпочав чистки китайської еліти небачені з часів Мао Цзедуна – FT

Під удар потрапили високопосадовці, військове керівництво та мільйони членів Компартії Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін посилює кампанію політичних чисток у Китаї, масштаби якої не мали аналогів із часів правління Мао Цзедуна. Під розслідування потрапляють не лише рядові члени Комуністичної партії, а й високопосадовці, військові командири та представники політичної еліти. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, пише «Главком».

Одним із показових епізодів стало засідання Центрального комітету Компартії Китаю, яке відбулося минулого тижня. Приблизно чверть його членів була відсутня. За даними видання, значна частина посадовців не з’явилася через кампанію чисток. Це найменш представницьке засідання такого рівня з часів Культурної революції Мао Цзедуна понад пів століття тому.

Під час зустрічі підтвердили виключення з партії 33 посадовців – 17 цивільних і 16 військових. Серед тих, хто опинився під слідством, – впливові представники державного апарату. Зокрема, колишній китайський регулятор фінансового ринку Фан Сінхай не з’явився на економічному семінарі в Пекіні, після чого державне інформагентство «Сіньхуа» повідомило про розслідування щодо нього за підозрою в серйозних порушеннях партійної дисципліни та законодавства.

За підрахунками професора політології Клермонт-Маккенна коледжу Міньсінь Пея, від початку правління Сі Цзіньпіна різні політичні, адміністративні або судові покарання отримали близько 7,2 млн членів Компартії. Серед них щонайменше 632 високопосадовці, зокрема чиновники рівня заступників міністрів і віцегубернаторів.

За 11 років, щодо яких доступна статистика, кримінальному переслідуванню піддали близько 628 тис. партійних кадрів. У третій президентський термін Сі, який розпочався у 2023 році, щороку дисциплінарних покарань зазнавали в середньому понад 800 тис. осіб. У 2025 році цей показник сягнув рекордних 983 тис.

Як зазначає видання, кампанія чисток посилюється напередодні з’їзду Компартії, який має відбутися у 2027 році. Очікується, що Сі Цзіньпін домагатиметься четвертого терміну на посаді лідера партії.

Водночас аналітики застерігають, що масштабні кадрові переслідування можуть мати негативні наслідки для управління країною. Через страх покарання чиновники можуть уникати самостійних рішень, приховувати проблеми та ставити політичну лояльність вище за професійні результати. Це створює додаткові ризики для китайської економіки та державного апарату.

Варто нагадати, що Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав.