Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Сі Цзіньпін розпочав чистки китайської еліти небачені з часів Мао Цзедуна – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін розпочав чистки китайської еліти небачені з часів Мао Цзедуна – FT
Очікується, що Сі Цзіньпін домагатиметься четвертого терміну на посаді лідера партії
фото: Reuters

Під удар потрапили високопосадовці, військове керівництво та мільйони членів Компартії Китаю

Голова КНР Сі Цзіньпін посилює кампанію політичних чисток у Китаї, масштаби якої не мали аналогів із часів правління Мао Цзедуна. Під розслідування потрапляють не лише рядові члени Комуністичної партії, а й високопосадовці, військові командири та представники політичної еліти. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, пише «Главком».

Одним із показових епізодів стало засідання Центрального комітету Компартії Китаю, яке відбулося минулого тижня. Приблизно чверть його членів була відсутня. За даними видання, значна частина посадовців не з’явилася через кампанію чисток. Це найменш представницьке засідання такого рівня з часів Культурної революції Мао Цзедуна понад пів століття тому.

Під час зустрічі підтвердили виключення з партії 33 посадовців – 17 цивільних і 16 військових. Серед тих, хто опинився під слідством, – впливові представники державного апарату. Зокрема, колишній китайський регулятор фінансового ринку Фан Сінхай не з’явився на економічному семінарі в Пекіні, після чого державне інформагентство «Сіньхуа» повідомило про розслідування щодо нього за підозрою в серйозних порушеннях партійної дисципліни та законодавства.

За підрахунками професора політології Клермонт-Маккенна коледжу Міньсінь Пея, від початку правління Сі Цзіньпіна різні політичні, адміністративні або судові покарання отримали близько 7,2 млн членів Компартії. Серед них щонайменше 632 високопосадовці, зокрема чиновники рівня заступників міністрів і віцегубернаторів.

За 11 років, щодо яких доступна статистика, кримінальному переслідуванню піддали близько 628 тис. партійних кадрів. У третій президентський термін Сі, який розпочався у 2023 році, щороку дисциплінарних покарань зазнавали в середньому понад 800 тис. осіб. У 2025 році цей показник сягнув рекордних 983 тис.

Як зазначає видання, кампанія чисток посилюється напередодні з’їзду Компартії, який має відбутися у 2027 році. Очікується, що Сі Цзіньпін домагатиметься четвертого терміну на посаді лідера партії.

Водночас аналітики застерігають, що масштабні кадрові переслідування можуть мати негативні наслідки для управління країною. Через страх покарання чиновники можуть уникати самостійних рішень, приховувати проблеми та ставити політичну лояльність вище за професійні результати. Це створює додаткові ризики для китайської економіки та державного апарату.

Варто нагадати, що Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав.

Читайте також:

Теги: Китай Сі Цзіньпін історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що стоїть за зустріччю з Дмитрієвим з Трампом
Україну чекають два місяці тиску: про що домовляються Трамп і Путін
Сьогодні, 14:02
Вибори в США
Війна без фіналу. Світ знову застиг в очікуванні дати – 3 листопада
29 жовтня, 17:27
Мартиненко-Кушлянський обійме посаду з дати початку фактичного виконання посадових обов’язків
Кабмін призначив нового заступника Інституту нацпам’яті, причетного до декомунізації Києва
29 жовтня, 12:18
Росія хоче розміняти Україну на Іран: чому Києву час виходити за межі переговорів із Трампом
Росія хоче розміняти Україну на Іран: чому Києву час виходити за межі переговорів із Трампом
24 жовтня, 08:04
Брейді Роджерс під час передвиборчої кампанії в Келоуні
«Я некомпетентний»: канадець із жартівливою кампанією виграв вибори
21 жовтня, 04:59
Загальне фото дев'ятьох західних лідерів. Білий дім, Вашингтон, США, 18 серпня 2025 року
Пора дорослішати: який урок Україна має винести з гри великих держав
20 жовтня, 13:03
Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав
Трамп анонсував важливу угоду з Росією та Китаєм
16 жовтня, 20:29
Хто прагне миру: Трамп, Путін чи Зеленський? Правда, яка прорвалася на американське ТБ
Хто прагне миру: Трамп, Путін чи Зеленський? Правда, яка прорвалася на американське ТБ
12 жовтня, 08:19
Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля під час телефонної розмови, 9 жовтня 2026 року
Угода Трампа з Путіним. Чому не можна ображатися
10 жовтня, 11:30

Соціум

Помер один із найстарших ієрархів УПЦ МП
Помер один із найстарших ієрархів УПЦ МП
Сі Цзіньпін розпочав чистки китайської еліти небачені з часів Мао Цзедуна – FT
Сі Цзіньпін розпочав чистки китайської еліти небачені з часів Мао Цзедуна – FT
Батька Меган Маркл заарештовано за підозрою у зберіганні дитячої порнографії – ЗМІ
Батька Меган Маркл заарештовано за підозрою у зберіганні дитячої порнографії – ЗМІ
Помер правнук Рокфеллера та колишній сенатор США
Помер правнук Рокфеллера та колишній сенатор США
У Литві розпочалися масштабні військові навчання Бундесверу
У Литві розпочалися масштабні військові навчання Бундесверу
Європою прокотилася нова хвиля повідомлень про замінування літаків – Novinky
Європою прокотилася нова хвиля повідомлень про замінування літаків – Novinky

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
99K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
59K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua